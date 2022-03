Ukraine-Krieg: Ist Putin unberechenbar geworden? Possoch klärt!

Die jüngsten Gesetze und Dekrete, die Putin erlassen hat, sind für Jäger weitere Hinweise, dass Russland nur eine Scheindemokratie ist. Vor kurzem ist etwa ein neues Mediengesetz in Russland in Kraft getreten, das die "öffentliche Verbreitung absichtlich falscher Informationen über die Streitkräfte der Russischen Föderation" unter Strafe stellt. Bis zu 15 Jahren Gefängnis droht, weil in russischen Staatsmedien nicht von "Krieg" gegen die Ukraine oder "Invasion" gesprochen werden darf, lediglich von "militärischer Spezialaktion".

Was will Putin mit der Ukraine überhaupt?

Eigentlich hätte die Ukraine für Putin der Hebel sein sollen, um weiter gegen den Einflussbereich des Westens vorgehen zu können. Eine neutrale Ukraine, von Russland aber politisch dominiert, um mit mehr Nachdruck den Abzug der NATO-Truppen aus Polen, Ungarn und Rumänien zu fordern, analysiert Politik-Professor Jäger. Dieses langfristige Ziel hat Putin, Stand jetzt, nicht erreicht, weil Putin nicht damit gerechnet habe, dass sich der Krieg gegen die Ukraine so lange hinziehen würde.

Gerade auch deshalb dürfte es Putin immer schwerer fallen, seine Argumentation für die "militärische Spezialoperation", so die offizielle Bezeichnung des Kremls, aufrecht zu erhalten: In den Regionen Luhansk und Donezk soll ein Völkermord an Millionen von Menschen verübt worden sein – eine unbelegte Behauptung, nach dem Schluss mancher Expertinnen und Experten gar eine vorsätzliche Lüge, um einen Kriegsgrund zu haben. Denn diese Gebiete stehen seit acht Jahren unter der de-facto Kontrolle russischer Separatisten, unterstützt von Moskau. Die Ukraine hatte keinen Zugriff mehr dort und konnte daher auch keinen Genozid begehen. Ein logischer Fehler der russischen Propaganda.

Ist Putin unberechenbar geworden?

"Putin hat ein tiefsitzendes Bedürfnis, nicht zu kapitulieren gegenüber allen Versuchen, ihn unter Kontrolle zu bringen." Das hat der Psychologe Jerrold Post gesagt, der bei der CIA ein Profil für den russischen Präsidenten angelegt hat. Post ist zwar Ende 2020 gestorben, aber seine Analyse ist auch heute noch Grundlage dafür, wie die US-Regierung Putin einschätzt.

Dieses Psychogramm kann dann eben auch Erkläransätze für Putins Verhalten liefern. Auch Thomas Jäger, Inhaber des Lehrstuhls für Internationale Politik und Außenpolitik an der Universität Köln, geht davon aus, dass Putin als politischer Akteur immer noch rational handelt. Der Friedensforscher Ulrich Kühn vermutet im Interview mit der "Zeit" gar, dass sich Putin möglicherweise "bewusst etwas verrückt" gibt. Wie Thomas Jäger im Interview mit BR24 schlussfolgert, hat Putin auf jeden Fall die Furcht vor neuen Kriegen nach Europa zurückgebracht.

