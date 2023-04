Ukraine-Krieg: "In den USA kippt die Stimmung noch nicht"

US-Leaks: Keine entscheidenden neuen Infos für Ukraine-Krieg

Possoch: Wie gefährlich können denn die Leaks für das weitere Engagement der USA im Ukraine-Krieg sein?

Jäger: Was die Ukraine angeht, ist nicht wirklich etwas Neues durch die Leaks herausgekommen. Das, was neu war von dem, was wir bisher wissen, sind Fragen: Unterstützt Ägypten Russland durch Munitionsproduktion? Oder: Wie werden die Munitionsbestände aus Südkorea behandelt? Das sind Fragen gewesen, die sozusagen abseits sind. Was die operative Unterstützung der Ukraine angeht, ändert sich letztlich nichts. Es sind einige Stellungen bekannt geworden. Insofern sind das interessante Informationen für Russland, wobei auf russischer Seite ja das immer mit dem Gedanken begleitet wird: Stimmt das wirklich, oder kriegen wir da was untergeschoben?

USA: Auch Spionage von Verbündeten?

Possoch: Durch die Leaks soll auch herausgekommen sein, dass die USA die eigenen Verbündeten ausspionieren. Kann das nicht auch negative Folgen für das gemeinsame westliche Bündnis haben?

Jäger: Es ist immer ungünstig, wenn herauskommt, dass ein Land ein anderes Land, zu dem man freundliche Beziehungen hat, ausspioniert. Aber jeder weiß, dass das so ist. Selbstverständlich spionieren die USA auch diejenigen aus, die mit ihnen jetzt gemeinsam die Ukraine unterstützen. Und diejenigen Staaten, die das unterstützen und die die USA ausspionieren können, die machen das genauso. Bei den Vereinigten Staaten ist das nur ein bisschen heftiger, weil die über enorme Fähigkeiten verfügen, die andere nicht haben. Aber es ist naiv anzunehmen, dass Nachrichtendienste nicht alle Informationen besorgen, die sie besorgen können. Das ist ihre Aufgabe. Ihre Aufgabe ist es aber auch, dabei nicht erwischt zu werden. Und daran hat es halt jetzt gehapert.

US-Leaks: Ein Spiel mit Russland?

Possoch: Die Leaks scheinen auch gezeigt zu haben, von wo Informationen über den Krieg gewonnen wurden. Es könnte also sein, dass das in Zukunft nicht mehr so einfach geht. Welche Folgen kann das für die Wehrhaftigkeit der Ukraine haben?

Jäger: Das ist nun wirklich das eigentliche Problem, was diese Leaks nach sich ziehen können. Nicht die einzelnen Informationen, aber die Frage: Wie kommt man an Informationen, was sind die Quellen? Was sind die Methoden, mit denen man dieses Wissen schafft? Das ist das eigentlich Spannende. Das sind sozusagen die Kronjuwelen der Dienste. Und wenn sich in Russland darauf Rückschlüsse ziehen lassen, wie die Vereinigten Staaten an Informationen kommen, und wenn das abgestellt werden kann, dann ist das eine ganz heikle Angelegenheit. Aber auch hier gilt, dass man in Russland sehr wohl denken könnte und das auch geäußert wurde: Weiß man, ob das stimmt? Unterstellen die uns hier etwas, um zum Beispiel auch die Kooperation zwischen verschiedenen administrativen Einheiten in Russland zu erschweren? Das ist insofern ein bisschen ein Versteckspiel, das miteinander getrieben wird, weil man nie weiß, ob die Intelligence wirklich echt ist oder ob sie nur echt aussieht.

Hohe Alarmstufe nach Leaks in westlichen Medien

Possoch: Aber wenn man sich so anschaut, was zum Beispiel die Washington Post und die New York Times berichten, die bei solchen Themen immer sehr gut informiert sind, scheint die Alarmstufe in den USA sehr hoch zu sein?

Jäger: Ja, in den westlichen Medien nimmt man diese Leaks ernst. Aber nun muss man eben sehen, dass mit russischen Augen die Zeitungen, die das ja wesentlich enthüllt haben, die Washington Post und die New York Times, nicht gerade als objektiv angesehen werden, sondern als etwas, was eine Regierung nutzen kann. So wie das in Russland der Fall ist.

Kippt die Stimmung in den USA?

Possoch: Die Leaks sollen zeigen, dass ein Sieg der Ukraine keine ausgemachte Sache ist. Zudem zeigen Umfragen in den USA, dass nicht mehr eine klare Mehrheit der Bürger die US-Hilfen an die Ukraine unterstützt. Kippt da jetzt die Stimmung?

Jäger: In den Vereinigten Staaten kippt die Stimmung noch nicht. Es ist so, dass immer noch eine kräftige Mehrheit dafür ist, die Ukraine zu unterstützen. Bei den Republikanern gibt's eine große Minderheit, die das auflösen will, weil sie einfach eine nationalistische Politik macht und sagt: Jeder Dollar, der ins Ausland geht, ist sowieso falsch investiert, der muss bei uns hier irgendwo eingesetzt werden. Und trotzdem ist die Stimmung relativ stabil. Es gibt vor allem, das ist viel wichtiger, einen außenpolitischen Konsens im Kongress. Da sind sich nämlich die Abgeordneten, und zwar der Republikaner und der Demokraten, völlig einig, dass man die Ukraine unterstützen soll. Es gibt nur ganz wenige dissidente Stimmen.

Possoch: Und da können auch die Leaks nichts dran ändern?

Jäger: Die Leaks selbst werden die Stimmung nicht kippen können. Aber die Ukraine muss jetzt beweisen, dass sie irgendwann in die Gegenoffensive geht. Die Ukraine muss beweisen, dass die Waffenlieferungen, die sie bekommen hat, die Ausbildung, die ihre Soldaten bekommen hat, dann auch in militärischen Erfolg übersetzt werden können. Und wenn das geschieht, dann sind die Leaks vergessen.

Ukraine-Unterstützung: Außenpolitischer Konsens bei US-Abgeordneten

Possoch: Mit Blick auf die US-Wahlen 2024 macht ein Donald Trump, aber auch der Republikaner Ron DeSantis Stimmung gegen eine weitere Unterstützung der Ukraine?

Jäger: Bei den Republikanern gibt es momentan einen Überbietungswettbewerb: Wer ist der bessere Trump? Und Donald Trump hat die Position eingenommen, die eine gewisse Stimmung in den Vereinigten Staaten aufgreift, nämlich zu sagen: “Da droht der dritte Weltkrieg, wenn ich nicht Präsident werde und Joe Biden weitermachen kann.” Und es gibt in den USA auch Kreise, die diese Befürchtung hegen, also eine Stimmung, die er hier aufgreifen kann. Im Vorwahlkampf werden wir sehen, dass dieses Thema ganz prominent gespielt wird. Aber das ist, wenn man so will, ein Medienspektakel. Da geht es darum, die Bevölkerung mitzunehmen. Bei den Abgeordneten, die am Ende über den Haushalt bestimmen und die am Ende das Geld dafür bereitstellen müssen, da sind es wirklich nur eine Handvoll, die die Ukraine Unterstützung ablehnen. Der außenpolitische Konsens, der sich herausgebildet hat gegen Russland, gegen China, der nimmt im Moment eher noch zu.