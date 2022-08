Ukraine-Krieg: "Großer Wendepunkt kommt"

Während sich Russland im Angriffskrieg gegen die Ukraine im Donbass militärisch festgesetzt hat, unternimmt die Ukraine im Süden des Landes eine Gegenoffensive. Je länger der Krieg dauert, desto mehr stellt sich die Frage, welche der beiden Seiten militärisch länger durchhalten kann.

Marcus Matthias Keupp, Dozent für Militärökonomie an der renommierten Militärakademie der ETH Zürich, zeigt im Interview mit BR24 auf, in welchen Bereichen die Ukraine den russischen Streitkräften überlegen ist.

BR24: Herr Keupp, geht Russlands Plan auf, die Ukraine zu erobern?

Marcus Matthias Keupp: Nein, er geht nicht auf. Das hängt damit zusammen, dass es für diesen Krieg nicht wirklich einen russischen Kriegsplan gibt, sondern die russischen Aktionen eigentlich Dauer-Improvisationen sind, die einfach daraus folgen, dass der Krieg nicht so läuft, wie man ihn sich vorgestellt hat. Wir erinnern uns ja alle an das ursprüngliche Kriegsziel: schneller Stoß auf Kiew, Kiew fällt innerhalb weniger Tage, Regimewechsel, fertig. Und das ist so nicht passiert. Dann haben wir die ganzen logistischen Probleme gesehen, die die russische Armee hatte. Wir haben gesehen, dass sie wochenlang nicht einmal ein einheitliches "command and control" hatten. Und das führt eben dazu, dass man die Truppenbewegungen und die Kriegsziele immer wieder anpasst. Und wenn man, während man den Krieg führt, erst die Kriegsziele und die Bewegungen definieren muss, ist das natürlich alles andere als professionell.

Donbass: Russlands Armee kommt nur langsam voran

BR24: Dennoch hat man zuletzt vermehrt von militärischen Erfolgen der Russen im Donbass-Gebiet gehört.

Keupp: Russland hat einfach den großen Vorteil: Es kann den Krieg im Moment führen, weil es enorme Reserven hat an konventionellem Material. Das heißt, sowohl an Systemen, an Fahrzeugen, an Kampfmitteln und auch an Artilleriegranaten. Das nehmen sie aus den Lagerhäusern. Das sind im Prinzip die Restbestände der Sowjetunion und die Bestände des modernen Russlands. Das heißt aber noch lange nicht, dass diese Armee logistisch und langfristig in der Lage ist, solche Konflikte zu führen.

BR24: Also scheint sich hier der Kriegsverlauf doch zugunsten Russlands zu wenden?

Keupp: Die Medien sind relativ schnell dabei, Ortschaften oder Dörfer als strategisch wichtig zu bezeichnen und dementsprechend eine recht verzerrte oder einseitige Sicht zu haben auf den russischen Vormarsch. Wir müssen uns eines einmal klarmachen: Laut sowjetischer alter Militärdoktrin hat ein Panzervorstoß eine Geschwindigkeit von 30 Kilometern am Tag. Die Russen kommen im Moment, wenn sie halbwegs mal Erfolg haben, mit einem ihrer vielen, vielen Vorstöße einen Kilometer pro Tag voran. Also wenn Sie lehrbuchmäßig diesen Krieg geführt hätten, jetzt nach 153 Tagen Krieg, dann müssten sie schon in Portugal stehen. Das gibt ihnen einen relativ guten Eindruck davon, wie es mit der Beweglichkeit und der Logistik dieser Armee aussieht.

