Ukraine: "Imperiale Vergangenheit ist für Russland ein Problem"

Russische Propaganda auf Dauer "schwer zu vermitteln"

BR24: Das scheinen inzwischen immer mehr Menschen zu merken. Wie kann sich Russland noch rechtfertigen?

Schulze Wessel: Es gibt eine gewisse Analogie zu dem Krieg, den wir heute erleben, darin, dass der erste Weltkrieg für die russische Bevölkerung eigentlich schwer zu erklären war. Also heute wird der Krieg mit großen Propagandaeinsatz gegenüber der russischen Bevölkerung erklärt. Aber mit ideologischen Formeln, dass in Kiew tatsächlich Faschisten an der Macht sind, ist für eine längere Zeit schwer zu behaupten. Und dass die Ukrainer jetzt ein anderes Ziel als die Verteidigung ihres Landes verfolgen, ist auch auf die Dauer schwer zu vermitteln.

Ukraine kann sich auf russischen Kriegsmythos berufen

BR24: Putin stützt sich also auf Mythen?

Schulze Wessel: In Russland gibt es einen Kriegsmythos, der auf den Zweiten Weltkrieg und auf die Napoleonischen Kriege zurückgeht. Und zwar den Mythos des Volkskrieges. Also die Vorstellung, dass ein Krieg nicht nur von der Armee geführt wird, sondern von der Bevölkerung, die beispielsweise als Partisanen Widerstand gegen die feindliche Armee leisten. Dies passiert aber ja in dem heutigen Krieg auf russischer Seite gerade nicht. Also Russland ist der Angreifer. Russland ist nicht das Land, das seine eigene Heimat verteidigt. Also die Rollen sind umgekehrt. Die Ukraine führt einen Volkskrieg, in dem die Bevölkerung die Soldaten unterstützt. Und das führt zu der bemerkenswerten Situation, dass Russland gegen ein Land kämpft, das sich auf den eigenen russischen Mythos berufen kann.

Imperiale Vergangenheit ist für Russland selbst ein Problem

BR24: Kann man die Ursachen dieser Mythen ermitteln?

Schulze Wessel: Der Vernichtungskrieg, den Russland gegen die Ukraine führt, hat sicherlich Ursachen, die tief in der Geschichte zurückliegen, ohne dass der Krieg jetzt geschichtlich determiniert wäre. Aber Russland hat eine imperiale Vergangenheit, die für Russland selbst zum Problem geworden ist. Also es gibt die feste Vorstellung davon, dass Russland nur als Imperium bestehen kann oder gar nicht, dass es andere Völker beherrschen muss und sonst in seiner eigenen Existenz bedroht ist.

BR24: Das hört sich an, als wäre ein Frieden mit Russland nur schwer möglich?

Schulze Wessel: Frieden kann nur erreicht werden, wenn Russland diese Denkmuster überwindet. Und die kann man nur in der Beschäftigung mit Geschichte überwinden, indem man sich klarmacht: Wie sind eigentlich diese Denkmuster entstanden? Und dann versucht, eine eigene nationale, aber eben nicht imperiale Tradition dagegen zu setzen. Das ist eine Aufgabe, die nicht in einem Jahr, nicht in zwei Jahren zu erledigen ist, sondern für die ein langer Atem von Jahrzehnten notwendig ist.

BR24: Danke für das Gespräch.