Über 28.000 bedrohte Arten auf der Roten Liste

Gefährdete Tiefsee- und Süßwasserfische

Neu auf der Roten Liste sind unter anderem um die 500 Tiefseefische und Mollusken - Weichtiere, die in über 1.000 Metern Tiefe vorkommen können. Das Bohren nach Erdöl und Erdgas am Grund der Ozeane und die Tiefseefischerei spielen hier eine entscheidende Rolle. Außerdem berichtet die IUCN über den weltweit besorgniserregenden Zustand von Süßwasserfischen. In Japan seien mehr als die Hälfte der Süßwasserfischarten vom Aussterben bedroht, in Mexiko mehr als ein Drittel.

Rote Liste warnt vor Gefährdung der Arten

Die Weltnaturschutzunion IUCN (International Union for Conservation of Nature) veröffentlichte erstmals im Jahr 1966 ihre internationale Rote Liste. Die Liste wird ständig aktualisiert und dient als Grundlage auf Artenschutz-Kongressen. Die Aufnahme von Arten zieht aber weder Gesetze noch Schutzmaßnahmen nach sich.