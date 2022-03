Ucraina: come classificare correttamente fonti e immagini

La situazione in Ucraina si è aggravata. L'esercito russo sta attaccando obiettivi in tutto il paese.

Numerevoli immagini e video di persone in fuga, carri armati che si avvicinano, attacchi missilistici e jet da combattimento che volano bassi si stanno diffondeno sui social network. Molti di loro non sono verificati. Spesso, a prima vista, non è possibile capire se il materiale mostra la realtá dei fatti,dove é stato realizzato, quando e da chi. Per questo il materiale non verificato dal web non dovrebbe essere semplicemente preso e condiviso.

Ma come si può dire quali fonti sono affidabili o quali video sono autentici? E come si può scoprire se le foto mostrano ciò che dicono di mostrare? Il #Faktenfuchs fornisce risposte a queste domande.

Consigli di base:

foto e video da fonti che non sai valutare guardali con scetticismo.

Pensate bene che cosa si diffonde e le sue conseguenze.

Consultate i contenuti di media credibili e indipendenti.

Controllare le fonti: Chi l'ha pubblicato - e perché?

Dato che chiunque può postare qualsiasi cosa sulle piattaforme di social media, vale la pena dare un'occhiata da vicino a chi c'è dietro un profilo. Può essere utile porsi le seguenti domande:

Si conosce il proprietario del profilo? Se è una persona pubblica con un nome chiaro ed è rintracciabile sul sito, questo può essere un'indicazione di autenticità. Un corrispondente estero di un giornale serio, un reporter di un'agenzia di stampa o un giornalista locale di solito comunicano in modo trasparente e comprensibile sulle reti sociali.

Nella situazione attuale, giornalisti di media indipendenti e internazionali sono anche in Ucraina e riferiscono da lì.

L'operatore del profilo è anche l'autore del materiale? In una situazione in rapida evoluzione e confusa come quella dell'Ucraina in questo momento, si crea molto materiale fotografico e video. Alcune persone condividono immagini così drammatiche sui loro account senza indicare la provenienza del materiale. Questo lo rende difficile da rintracciare. Se è chiaro chi ha registrato il materiale, è più facile valutare come dovrebbe essere valutato.

La fonte persegue un'agenda politica? Specialmente in guerra, le parti coinvolte perseguono interessi molto diversi e possono cercare di rafforzare la propria agenda attraverso certe pubblicazioni e la diffusione di certi contenuti. Pertanto, si dovrebbe guardare da vicino chi è la persona dietro la fonte e se lui o lei può perseguire intenzioni politiche.

Il #Faktenfuchs ha riassunto come riconoscere una fonte affidabile in un video.

Verificare i video e le immagini: le informazioni su luogo, tempo e contesto sono corrette?

Chiunque si trovi di fronte a materiale fotografico o video della guerra in Ucraina e non è sicuro che il materiale sia autentico può porsi queste domande:

La foto è effettivamente attuale? Le foto vecchie sono spesso usate su internet nel tentativo di ingannare le persone e creare false impressioni - casi simili si sono già verificati nella crisi Russia-Ucraina.

Tuttavia, ci sono modi per scoprire se si tratta di una foto vecchia. Molti mezzi di ricerca non solo possono cercare dei termini, ma possono anche cercare le stesse immagini o immagini simili sulla base di una foto. Se una foto è più vecchia e circola già in rete, si ha una buona probabilità di trovarla.

Mezzi di ricerca di immagini addatti sono Google, Yandex, Bing o Tineye.

Il materiale è stato cambiato? Anche una ricerca inversa di immagini può aiutare con questa domanda. Se una foto è stata modificata, è possibile cercare l'originale tra i risultati della ricerca - che può dare indizi importanti su una possibile manipolazione dell'immagine.

Inoltre, uno sguardo più attento al materiale può aiutare: Ci sono indizi che indicano che l'immagine è stata modificata? Per esempio, le ombre e le proporzioni sono corrette? Questi consigli possono aiutare anche nella verifica del materiale video - anche qui, tagli, ombre false e movimenti distorti possono indicare un falso.

E se non sono ancora sicuro? Se non siete sicuri che il video sia autentico, dovreste controllare se esperti di fact-checking o collettivi di ricerca hanno già esaminato il materiale. Il collettivo di ricerca Bellingcat, per esempio, raccoglie filmati discutibili della guerra in Ucraina in un database pubblico, inclusi link a factchecks. Correctiv raccoglie false accuse e anche foto manipolate sul conflitto tra Russia e Ucraina in questo articolo. Inoltre, questa mappa offre una panoramica del materiale video e fotografico. Oltre ai tweet da cui proviene il materiale, le valutazioni dei corrispondenti o degli esperti di geolocalizzazione sono anche collegate qui. Questo può aiutare nella valutazione.

Se ci sono informazioni più precise sulla posizione di un video o di una foto, puoi provare a scoprire se le informazioni sono corrette usando servizi di mappe come Google Maps. Maggiori informazioni su come fanno i professionisti possono essere trovate qui o in questo articolo della Tagesschau.