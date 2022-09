Archäologen entdecken 3.500 Jahre alte Graffiti in der Türkei

Forschende haben östlich von Ankara dreieinhalbtausend Jahre alte Schriftzeichen einer damaligen Hochkultur entdeckt, der Hethiter. Völlig unerwartet stieß ein Archäologe in einem Tunnel der damaligen Hauptstadt Hattúscha auf 250 Zeichen an der Wand, berichtet Ausgrabungsleiter Andreas Schachner vom Deutschen Archäologischen Institut in der Türkei.

Graffiti aus roter Erdfarbe

"Die sind mit roter Erdfarbe aufgetragen", so Schachner. "Und insofern hoch spannend, als wir diese Zeichen, dieses Schriftsystem, eigentlich nur aus Monumentalinschriften in Stein als Relief kennen. Oder auf ganz kleinen Siegeln. Aber in dieser Form: an die Wand oder an Steine gemalt, als kurze Graffiti, kennen wir es eigentlich nicht."

An die Wand gemalte Hieroglyphen

Eine Art Bilderschrift also, die neben der offiziellen Keilschrift verwendet wurde. Namen sind da zu finden – von Menschen und von Göttern. Außerdem scheint es sich um eine Art Wegweiser in dem Tunnel gehandelt zu haben. Das bedeutet: Schreiben und Lesen muss vor dreieinhalb Jahrtausenden schon weit verbreitet gewesen sein.

Nähere Analysen enthüllten: Bei den mindestens 249 Zeichen im Yerkapı-Tunnel handelt es sich um bronzezeitliche anatolische Hieroglyphen – eine im Hethiterreich häufiger auf Felsmonumenten oder Siegeln gefundenen Bildschrift. Die in Yerkapı entdeckten Zeichen waren jedoch mit Farbe auf die Steinblöcke gemalt. Solche gemalten Inschriften sind extrem selten und wurden bisher nur an zwei Orten im alten Hethiterreich in geringer Zahl entdeckt, wie die Archäologen erklären.

Entdeckung öffnet weitere Fenster zur Spätbronzezeit

Durch diese Funde öffnet sich ein völlig neues, unerwartetes Fenster zur Spätbronzezeit. Um diese einzigartige Entdeckung zu dokumentieren, haben die Archäologen die Hieroglyphen zusammen mit dem gesamten Bauwerk dreidimensional digital kartiert und modelliert.