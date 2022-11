Tückische Lungenkrankheit COPD: Rauchen ist Hauptauslöser

Hartnäckiger Husten mit Auswurf, Atemnot und ein pfeifendes Geräusch beim Atmen – das sind die ersten Symptome von COPD, dauerhafte Schäden der Lunge und verengte Bronchien die Folgen. COPD steht für "Chronic Obstructive Pulmonary Disease" und meint übersetzt in etwa eine nicht vollständig heilbare, die Atemwege verschließende Krankheit.

Je weiter die Krankheit fortschreitet, desto weniger belastbar werden die Patienten. Körperliche Bewegung wird zur Qual. Selbst im Ruhezustand können Atembeschwerden auftreten. Viele Betroffene sind auf dauerhafte Sauerstoffzufuhr angewiesen – die Sauerstoffflasche muss immer dabei sein. Vor allem Raucher erkranken, warnt das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) aus Erlangen am heutigen Welt-COPD-Tag.

COPD: Bronchien verengen sich

COPD ist nicht sehr bekannt, dabei ist die Krankheit weit verbreitet: Studien zufolge leiden 15 Prozent der Europäer über 40 an der chronisch obstruktiven Lungenerkrankung. Chronisch heißt auch: Eine vollständige Heilung ist unwahrscheinlich. COPD entsteht durch Entzündungen der unteren Atemwege, also der Bronchien und der kleineren Bronchiolen. Sie verengen sich dauerhaft. Atemnot ist die Folge.

Rauchen ist Hauptauslöser von COPD

Rauchen gelte immer noch als Hauptauslöser für die Krankheit, erklärt das LGL. Etwa 80 bis 90 Prozent der Erkrankungsfälle seien auf den Tabakkonsum zurückzuführen. Doch Caroline Herr vom LGL warnt: Neben Raucherinnen und Rauchern hätten auch diejenigen Menschen ein erhöhtes COPD-Risiko, die über einen längeren Zeitraum passiv Zigarettenqualm einatmeten oder am Arbeitsplatz hohen Luftbelastungen wie Stäuben oder Chemikalien ausgesetzt seien.

Auch E-Zigaretten können COPD auslösen

Zwar gebe es unter Jugendlichen und jungen Erwachsenen im Vergleich zu den Vorjahren weniger Tabak-Raucher, so die Expertin. Im Gegenzug würden aber E-Zigaretten und Wasserpfeifen immer beliebter. Diese aber schädigten die Lunge ebenfalls, warnt Caroline Herr vom LGL. Eines der wichtigsten Instrumente im Kampf gegen die tückische Lungenerkrankung COPD bleibe daher die Präventionsarbeit.

COPD dritthäufigste Todesursache weltweit

Nach den vorläufigen Zahlen für das Jahr 2021 starben laut LGL 3.553 Menschen in Bayern an COPD. Die Krankheit gilt als eine der häufigsten Todesursachen in Deutschland, wobei etwas mehr Männer erkranken als Frauen. In der ambulanten Versorgung habe es im Vorjahr knapp 350.000 gesetzlich versicherte Patienten mit der Diagnose COPD gegeben. Die Zahl sei gegenüber den Vorjahren nahezu konstant, so das LGL. Laut dem Lungeninformationsdienst belegt COPD auf der Liste der häufigsten Todesarten den dritten Platz. Mehr als drei Millionen Menschen weltweit sterben jährlich daran.