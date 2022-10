Tuberkulose: deutlicher Anstieg der TBC-Erkrankungen

Tuberkulose (TBC) ist eine Infektionserkrankung, die in der Regel gut behandelbar ist. Trotzdem erkranken weltweit jedes Jahr etwa zehn Millionen Menschen - 1,5 Millionen davon sterben daran, so Schätzungen der Weltgesundheitsorganisation WHO. Das sind pro Minute drei Menschen.

Mehr Menschen an Tuberkulose erkrankt und verstorben

Im vergangenen Jahr hat die Zahl der Erkrankungen jedoch deutlich zugenommen, so Schätzungen der WHO. Zum ersten Mal seit Jahren liegt sie damit über dem Schnitt. Sie ist im Jahr 2021 um 4,5 Prozent auf 10,6 Millionen Fälle angestiegen, schreibt die WHO in ihrem jährlichen Tuberkulose-Bericht. 1,6 Millionen Menschen sind an Tuberkulose verstorben. Das sind 100.000 Todesfälle mehr als noch im Vorjahr und 200.000 Menschen mehr als im Jahr 2019.

Die Corona-Pandemie hat den Kampf gegen Tuberkulose erschwert

Die Corona-Pandemie hat den Kampf gegen die Tuberkulose stark zurückgeworfen. Im ersten Coronajahr 2020 war die Zahl der Menschen, bei denen eine TB-Infektion festgestellt wurde, deutlich gesunken. Ursache ist, so wird vermutet, dass weniger Menschen wegen des Lockdowns oder aus Angst vor einer Ansteckung zum Arzt oder ins Krankenhaus gegangen sind. Das hat die Gesundheitsstatistiken beeinflusst. Zwar habe sich die Situation gebessert, aber die Zahl liege weiter unter dem Niveau von vor der Pandemie, schreibt die WHO. Sie schließt daraus, dass mehr Menschen infiziert sind, ohne es zu wissen, und andere anstecken können. Die WHO fürchtet auch, dass der russische Krieg gegen die Ukraine sowie Konflikte in Afrika und im Mittleren Osten die Situation verschärfen könnten.

Was ist Tuberkulose für eine Krankheit?

Schon im antiken Rom gab es Tuberkulose-Epidemien - ebenso wie im Mittelalter oder noch zu Beginn der Industrialisierung: Die Mediziner waren machtlos gegen die "Schwindsucht". Erst mit der Entdeckung des Bakteriums durch Robert Koch gelang der Durchbruch. Am 24. März 1882 verkündete er seinen Erfolg in Berlin. Fortan wurde der Krankheit der Kampf angesagt. Jährlich wird deshalb am 24. März der Welttuberkulosetag begangen.

TBC – keine Erkrankung der Vergangenheit

Bei Tuberkulose denken viele an vergangene Zeiten: Im 19. und 20. Jahrhundert war sie die Krankheit der Armen. Jeder zweite Todesfall in der Altersgruppe der 15- bis 40-Jährigen wurde um 1880 in Deutschland auf die Tuberkulose zurückgeführt. Heutzutage ist die Krankheit in Deutschland selten geworden, seit der Nachkriegszeit war sie stetig zurückgegangen.

Schwindsucht - ein Problem für ärmere Länder

Tuberkulose gilt weltweit als schwerste bakterielle Infektionskrankheit der Welt. Ein Viertel bis ein Drittel aller Menschen weltweit trägt den Erreger laut Expertenschätzungen in sich, doch bei den meisten ist das Immunsystem stark genug, eine Erkrankung abzuwehren. Reiche Industrienationen sind wenig von Tuberkulose betroffen, im Gegensatz dazu ist die Zahl der Erkrankungen in Entwicklungs- und Schwellenländern hoch. Etwa die Hälfte aller Tuberkulosekranken lebt in acht Ländern: Bangladesch, China, Indien, Indonesien, Nigeria, Pakistan, Philippinen und Südafrika, schreibt die WHO. Denn Unter- oder Mangelernährung, extremer Stress wie etwa Kriege oder eine Schwächung durch andere Krankheiten lassen den Tuberkulose-Bakterien leichtes Spiel. Zwar lässt sich die Tuberkulose mit den richtigen Medikamenten meist gut behandeln, aber in vielen Ländern ist die medizinische Versorgung nicht ausreichend, um eine konsequente Therapie zu ermöglichen. Die WHO erklärte Tuberkulose zu einer "globalen Katastrophe" und rief zu Gegenmaßnahmen auf.

Immungeschwächte Personen sind gefährdet

Risikogruppen sind arme und alte Menschen, AIDS-Patienten und seit jüngster Zeit auch Coronaerkrankte, denn bei allen ist das Immunsystem geschwächt: durch Krankheiten, schlechte oder vitaminarme Ernährung oder durchs Alter. Aber auch Kleinkinder sind besonders anfällig und können schwere Krankheitsverläufe entwickeln. Sie bedürfen daher einer besonderen medizinischen Aufmerksamkeit.

Symptome der Tuberkulose

Übertragen wird Tuberkulose via Tröpfcheninfektion. Betroffen ist meistens die Lunge. Die Bakterien können aber auch andere Organe befallen, entsprechend vielfältig können die Symptome sein. Einige Symptome, die auftreten können, ähneln der einer Grippe: hartnäckiger Husten, Schmerzen im Brustkorb, Atemnot, Nachtschweiß, anfangs leichtes Fieber, starke Schwäche und Gewichtsabnahme.

In den meisten Fällen gelingt es dem Organismus jedoch, die Tuberkulosebakterien erfolgreich zu bekämpfen oder abzukapseln. Die Erreger schlummern dann vor sich hin, ohne Schaden anzurichten oder ansteckend zu sein. Von denen, die sich im Laufe ihres Lebens infizieren, bricht die Krankheit nur etwa bei jedem zehnten aus. Ist das Immunsystem aber geschwächt, können sich die Bakterien vermehren. Die Betroffenen werden krank und sind infektiös. Zwischen Ansteckung und Ausbruch der Krankheit können so viele Jahre vergehen.