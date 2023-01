Trisomie 21: Arzt macht Mut zu Entscheidung für besondere Kinder

Adam und Zacharias sind eineiige Zwillinge mit Trisomie 21. Frank und Simone Prottengeier erfuhren es erst bei der Geburt. Damals war es ein Schock. Die Diagnosevermittlung lief nicht wirklich einfühlsam und Mut machend ab, erinnert sich Simone Prottengeier.

Erst als sie mit ihren Kindern zu einer Herz-OP ins Uni-Klinikum nach Erlangen kommen, nimmt sich plötzlich jemand Zeit für ein Gespräch, erinnert sich die Mutter: "Ich war unter so vielen Schock-Momenten gestanden, dass ich überhaupt nicht mehr einordnen konnte: Ist das jetzt jemand, der hier sonst eigentlich die Lichter repariert? Oder ein Professor? Oder jemand, der den Müll raus holt? Es war mir eigentlich egal. Er hat sich einfach Zeit genommen und sich mit uns unterhalten und einfach den Ist-Zustand aufgenommen."

Trisomie 21: "Besonderheit allein ist keine Krankheit"

Der Mann heißt Holm Schneider und ist Professor für Kinderheilkunde am Uniklinikum Erlangen. Auch er ist Vater eines Kindes mit Behinderung. Sich für Kinder mit Behinderung stark zu machen, sieht er als seinen Auftrag an. Er berät Eltern vor und nach der Geburt.

"Ich versuche, allen Eltern zu ihrem Kind zu gratulieren, ganz unabhängig davon, was da für eine Diagnose im Raum steht. Ich mache das ganz bewusst bei Kindern mit einer vermuteten Besonderheit. Einfach damit die Eltern merken: Die Kinder sind genau so willkommen wie andere Kinder auch." Holm Schneider, Professor für Kinderheilkunde am Uniklinikum Erlangen

Behindert, sagt Schneider, ist man nicht. Behindert wird man: "Die Besonderheit allein sei keine Krankheit. Krank sind Menschen mit Down-Syndrom, wenn sie Husten oder Schnupfen haben oder wenn sie sich ein Bein gebrochen haben, dann brauchen sie medizinische Hilfe. Aber Kinder mit dieser genetischen Besonderheit sind nicht zwangsläufig krank."

Glückliches Leben trotz Handicap

Holm Schneider will in seinen Elterngesprächen durchaus ergebnisoffen beraten, aber nicht neutral. Denn als Kinderarzt habe er immer ein therapeutisches Konzept im Kopf: "Ich kann also gar nicht wertfrei beraten. Hinzu kommt, dass ich jede Menge Kinder kenne, die trotz Handicap ein glückliches, ein gutes Leben führen." Und weil das so ist, nehmen die Prottengeiers auch ihr drittes Kind Ruby so, wie es ist. Diesmal eben ohne Trisomie 21.

Auch Michaela Richter hat sich von Holm Schneider beraten lassen. Vor einem halben Jahr brachte sie Sohn Jonathan auf die Welt – trotz ihrer Ängste: "Ich dachte eigentlich, mein Leben ist vorbei danach. Wirklich. Und er hat gesagt, nee, das Leben ist nicht vorbei, das Leben geht jetzt erst richtig los."

Verbesserte medizinische Versorgung für Kinder mit Trisomie 21

Bei einem Kind mit Trisomie 21 hätten sich die Aussichten nach der Geburt kolossal geändert, sagt Holm Schneider. Vor etwa 30 Jahren habe man bei diesen Kindern Herzfehler noch nicht operiert. Heute tue man das und seither sei die Lebenserwartung ganz gewaltig gestiegen: "Von etwa neun Jahren auf über 60 Jahre – das liegt einfach daran, dass man sie medizinisch so versorgt wie alle anderen auch", sagt Holm Schneider.

Von den Eltern mit Trisomie-21-Prognose entscheiden sich ungefähr zehn Prozent für das Kind. Bei den Eltern, die Schneider berät, sind es ihm zufolge fast achtzig Prozent. "Ich würde Frauen, die mit dieser Entscheidung ringen und dann kein Ja zu ihrem Kind finden, niemals verurteilen. Ich arbeite nicht damit, jemandem ein schlechtes Gewissen zu machen", sagt Holm Schneider. Aber er versucht, Mut zu machen, zum Ja fürs Kind.