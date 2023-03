Treffen der Kultusminister: Abitur soll vergleichbarer werden

Am Donnerstag und Freitag berät die Kultusministerkonferenz (KMK) in Berlin unter anderem darüber, wie die in den Bundesländern unterschiedlichen Abiture einander angeglichen werden können, damit sie besser miteinander vergleichbar werden. Das hatte das Bundesverfassungsgericht 2017 gefordert, und auch eine Mehrheit der Deutschen ist dafür.

Die KMK hat für ihre turnusgemäße Sitzung jedoch auch noch andere Punkte auf der Tagesordnung: Weit oben dürften der Mangel an Lehrkräften und aktuelle Entwicklungen der Lehrerbildung stehen.

Zahl der Leistungskurse auf höchstens drei reduzieren

Nach den neuen Plänen zum Abitur soll die Zahl der Leistungskurse von bisher bis zu vier auf bis zu drei reduziert werden. Die Zahl der verpflichtenden Halbjahreskurse soll zudem auf einheitlich 40 erhöht werden. Es geht also nicht um die Abitur-Prüfungen, sondern um die sogenannte Qualifikationsphase vor den Prüfungen.

Nach Angaben des Deutschen Philologenverbands gibt es zwar heute schon fast überall nur zwei oder drei Leistungskurse. Mit der KMK-Neuregelung würde das für die Zukunft aber noch einmal bundesweit festgeschrieben. Außerdem wird eine möglichst einheitliche Zahl von Kursen und Klausuren in den Ländern angestrebt.

Kompetenzen der Abiturienten im Ländervergleich unklar

Ob die Abiture in Deutschland tatsächlich so unterschiedlich sind wie vermutet, darüber gibt es keinerlei Erkenntnisse, sagt Marko Neumann vom Leibniz-Institut für Bildungsforschung und Bildungsinformation in Frankfurt.

"Über die Kompetenzen von Neunt- und Zehntklässlern wissen wir zum Beispiel durch die PISA-Studien recht gut Bescheid, aber es gibt keine Studien, die die Fähigkeiten der Abiturientinnen und Abiturienten miteinander vergleichen", sagte Neumann der radioWelt auf Bayern 2. Er vermutet, dass man in Politik und Forschung unerfreuliche Ergebnisse befürchtet.

Bildungsforscher: Kein Durchbruch zu mehr Vergleichbarkeit zu erwarten

Die nun geplanten Änderungen sieht Bildungsforscher Neumann als kleine Schritte zu mehr Vergleichbarkeit der deutschen Abiture. Einen Durchbruch erwartet er jedoch nicht, weil es sich um formale Angleichungen handle.

Seiner Einschätzung nach sind zwar alle Länder daran interessiert, dass das Abitur in Deutschland vergleichbarer wird, die "Gretchenfrage" aber sei , auf welches Niveau sie sich einigen. Da erwartet er noch einen jahrelangen Aushandlungsprozess zwischen den Ländern.