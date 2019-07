vor 32 Minuten Artikel mit Video-Inhalten

Totale Sonnenfinsternis in Südamerika

Touristen und Forscher aus der ganzen Welt verfolgten das Naturschauspiel in Chile und Argentinien. Der Mond schob sich zwischen Erde und Sonne . In Deutschland ist eine totale Sonnenfinsternis erst wieder in einigen Jahrzehnten zu sehen.