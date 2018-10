Tomatenzucht im Weltraum

Essen für Mond- und Mars-Missionen

Durch Experimente auf der Internationalen Raumstation (ISS) weiß man zwar schon, dass Pflanzen auch ohne Schwerkraft wachsen können. Neu ist allerdings, dass der Satellit ein Gewächshaus mit Tomatensamen an Bord hat und die Gravitation von Mond und Mars nachahmen wird - jeweils ein halbes Jahr lang. Bewerkstelligen soll er das mit einer neuen Technik: Der Satellit erzeugt Gravitation durch Rotation und ohne herkömmlichen Antrieb. Wenn alles planmäßig verläuft, wird sich Eu:CROPIS mithilfe einer elektromagnetischen Spule vom Magnetfeld der Erde abstoßen.

Bakterien und Augentierchen

Das Ökosystem im Innern des Satelliten ist ein geschlossener Kreislauf. Das ist eine Grundvoraussetzung für Missionen zu Mond und Mars. Lieferungen von der Erde sind zu aufwendig und zu teuer. Wasser, Luft und Nährstoffe müssen ständig recycelt werden.

Fleißige Helferlein vor Ort sind Bakterien und Augentierchen. Bakterien sollen aus künstlichem Urin Dünger machen. Augentierchen, also bewegliche Einzeller, sollen den Sauerstoff liefern, der die Bakterien und die Tomatenpflanzen am Leben hält. Ob das klappt, kontrollieren 16 Kameras an Bord, die die Tomatenzucht 24/7 aufzeichnen. Prallgefüllte Tomaten sind übrigens nicht zu erwarten: Die Wissenschaftler sind schon froh, wenn die Pflanzen keimen und wenigstens ein bisschen wachsen.