Tipps und Tricks: Wie man Hunde bei schlechtem Wetter auslastet

Die nächste Übung mit der schwarzen Zwergpudeldame Gina kann auch noch zum Aufwärmen genutzt werden - "durch die Füße laufen" nennt Moni Mittmann sie sie. Schaut, wie eine Zirkusvorführung aus. Die einjährige Hündin läuft zwischen den Beinen von Frauchen Andrea Luxenburger durch und außen wieder retour, in der Form einer Acht.

Outdoortraining für den kleinen und großen Hund

Die nächste Übung heißt: Auf einem Schlitten gezogen werden. Hundeträume gehen dabei in Erfüllung und zugleich wird die Muskulatur des Vierbeiners trainiert, da das leichte Wackeln im Sitzen oder stehen ausgeglichen werden muss. Die Hundetrainerin holt einen Schlitten, rund, grün, ungefähr ein halber Meter im Durchmesser. Die Pudeldame wird langsam herangeführt. Oben liegt eine pinkfarbene Matte mit Pfote drauf, auf die darf der Hund jetzt drauf und wenn er das schön macht, dann darf Frauchen ihren Vierbeiner auch langsam ziehen. Gina hat Spaß daran.

Der Schnee ist am Rand des Spazierweges zusammengeschoben zu einem kleinen Wall. Ideal für die nächste Übung. "Man kann den Hund dann hernehmen und einfach mal da oben drüber laufen lassen" sagt die Hundetrainerin. Das geht auch ohne Schnee bei liegenden Baumstämmen: "Man kann den Hund draufhüpfen lassen, drauf achten, dass es nicht rutschig ist. Man lässt ihn drüber hüpfen, drauf balancieren oder links und rechts laufen".

Große Hunde, wie der Schäferhund Marley, können auch durch den Schnee toben. Hierbei ist besonders wichtig, dass zum Beispiel am Spielreifen "der Schnee nicht dran hängen bleibt, man kann ihn werfen, er ist ungefähr 30 Zentimeter im Durchmesser" sagt die Hundetrainerin und ergänzt "halt auch aufpassen, dass man nicht zu oft wirft, weil es ist anstrengend, man merkt gleich wie er schnauft". Auch auf den Vierbeiner achten, er zeigt Frauchen und Herrchen, wenn er friert. Spätestens dann sollte man heimgehen.

Auspowern geht auch daheim

Das sind Intelligenzspiele. Der Schäferhund Marley wird mental gefordert und dadurch ausgelastet. "Ich gebe dann nicht das Futter aus dem Napf, sondern dann wird’s aufm Schnüffelteppich verteilt. Der Schnüffelteppich hat so fünf Zentimeter Fransen, da kann man alles schön drin verstecken, da kann er suchen, schnüffeln und sich das Futter erarbeiten oder ich pack das Futter in einen Karton rein, den darf er dann zerlegen" schildert Hundetrainer Moni Mittmann.

Auch das gezielte Apportieren bestimmter Hundespielzeuge fordert den Hund daheim in Wohnung oder Haus. Generell ist es so "der Hund wird müder, wenn man ihh vom Kopf her fordert" resümiert die Hundetrainerin. Und was ist schöner, als ein zufriedener Hund, der in seinem Körbchen wohlig schläft und träumt.