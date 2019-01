Tipps: So wird der Rodel-Spaß sicher

Besonders auf sportlichen Rodelbahnen mit steilen Abschnitten und engen Kurven wird das Rodeln oft unterschätzt, sagt Sebastian Ranft, Sportwissenschaftler aus Schliersee:

"Beim Rodeln ist das Verletzungsrisiko hoch. Es gibt zahlreiche Unfälle, die oft böse enden. Kollisionen mit Bäumen oder der Eiswand sind keine Seltenheit. Oder wenn einer von hinten drauf fährt." Sebastian Ranft, Sportwissenschaftler

Jeder fünfte Wintersport-Unfall beim Rodeln

Laut Statistik passiert jeder fünfte Wintersport-Unfall beim Rodeln. Meist sind es Knochenbrüche, Gehirnerschütterungen und Zerrungen.

Deshalb rät Sebastian Ranft, sich gut auf einen Rodel-Tag vorzubereiten. "Wichtig ist die richtige Ausrüstung: Helm, Skibrille, Handschuhe und feste Schuhe."

Wichtig: Aufwärmübungen und Abstand halten

Wer zu Fuß hochgeht, hat sein Aufwärmtraining schon absolviert. Wer die Bergbahn nutzt, sollte zuvor noch ein paar Aufwärmübungen machen, damit der Körper auf Betriebstemperatur kommt und eventuelle Stürze besser übersteht. "So kann man das Verletzungsrisiko minimieren", meint Ranft.

Es ist wie beim Autofahren: Geschwindigkeit und Fahrweise sollte man anpassen - an das eigene Können und an die Streckenverhältnisse. Wichtig ist auch, genügend Abstand zu Mitrodlern zu halten. Gerade in Steilstücken und Kurven heißt es: Tempo rausnehmen. Aber: Auf keinen Fall stehen bleiben und anhalten. Bei Stürzen sollte man sofort aus der Bahn gehen, raten Experten. Bremsen sollte man mit dem ganzen Fuß.

Auf gute Qualität beim Rodeln achten

Ein weitere Tipp: Der Rodel sollte kein Billig-Teil sein, sondern ein geprüftes Sportgerät, am besten mit Stahlkufen. So lässt er sich besser lenken.

Rodeln ist ein gutes Ganzkörpertraining. Beansprucht wird hauptsächlich die Rumpf-Muskulatur, wie etwa die Bauchmuskeln. Und auch die Lachmuskeln bekommen nicht zu kurz. Rodeln macht schließlich jede Menge Spaß.