Mückenmythen im Check: So halten Sie sich Stechmücken vom Leib

Mückenmythen im Check: So halten Sie sich Stechmücken vom Leib

21.06.2025, 10:11 Uhr Audiobeitrag

> Wissen > Mücken-Mythen im Check: So halten Sie sich Stechmücken vom Leib

Mücken-Mythen im Check: So halten Sie sich Stechmücken vom Leib

Der Sommer könnte so schön sein, wenn Mücken nicht jedes Sommerfeeling ruinieren würden. Um die stechenden Plagegeister ranken sich viele Mythen. Was davon stimmt, was nicht? Außerdem verraten wir, wie man sich vor Stichen schützen kann.

Von Marlene Riederer