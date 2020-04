Tipps gegen den Corona-Lagerkoller

Die Ausgangsbeschränkungen in der Corona-Krise stellen auch viele Familien vor Probleme: Mit Homeoffice, Homeschooling und der ganztägigen Kinderbetreuung wandelt sich die sonst eingespielte Alltagsstruktur zu einer Wohnsituation unter neuen Bedingungen. In vielen Familien verursacht dies Stress.

Gemeinsame Tagespläne geben dem Tag Struktur

Damit dennoch der Alltag in den Familien gelingt, empfiehlt die Paar- und Familienpsychologin, Professorin Anne Milek von der Universität Münster, Strukturen für den Tag zu schaffen. So können klare Zeiten für das Homeoffice festgelegt werden; derweil können die Kinder beispielsweise die Schulaufgaben erledigen. Ebenso können neben gemeinsamer Freizeitplanung auch verbindliche Uhrzeiten für die Mahlzeiten bestimmt werden.

Der organisierte Tagesablauf ist der eine Mehrwert, hinzu kommt aber auch, dass die Listen laut der Deutschen Gesellschaft für Psychologie (DGP) das Gefühl geben, einen "Plan für den Tag" zu haben und der Situation nicht komplett hilflos ausgeliefert zu sein. Damit die Kinder auch den Tagesablauf verstehen, könne es helfen, die Pläne zu visualisieren, also sie zum Beispiel mit Bildern auszustatten. Diesen kann man dann, gut sichtbar für die ganze Familie, an der Tür aufhängen.

Zeit für sich selbst nicht vergessen

Damit die Umsetzung des neuen Plans langfristig funktioniert, sollte dieser immer flexibel gehalten werden und auch auf die Bedürfnisse des Einzelnen reagieren, so die DGP. Außerdem sei es wichtig, klar abgegrenzte Stunden für sich oder den Partner einzuplanen. Geht der eine mit den Kindern spazieren, kann der andere zu Hause bleiben und das machen, worauf er Lust hat. Die Zeit für sich alleine hilft dann auch dabei, Konflikte vorzeitig abzuwenden.

Wenn es doch zum Streit kommt

Manchmal kommt es jedoch, trotz aller Vorbereitungen, zum Streit. Damit diese Situation nicht zu sehr eskaliert, hilft es hier, sich bereits im Vorhinein sein persönliches Ventil zu überlegen, mit dem man sich wieder beruhigen kann, empfiehlt Anne Milek. Dabei solle es sich um einen realistisch umsetzbaren Vorsatz handeln, denn mit den Freunden kann man sich bei den momentanen Ausgangsbeschränkungen zum Gespräch nicht treffen. Laut DGP hilft es schon, für Rückzugsmöglichkeiten zu sorgen, wie etwa bei einem Spaziergang die Anspannung und den Stress abzubauen.

Konflikte sind in der besonderen Wohnsituation jedoch auch manchmal unvermeidbar. Präventiv hilft es, den Ärger anzusprechen, bevor die Situation eskaliert, so die DGP. Alternativ könne man auch einen "Familien-Mini-Krisenstab" einrichten, in dem geklärt werden kann, wie es den Beteiligten in der Situation geht und wie man auf den Konflikt am besten reagieren kann.

In Ausnahmesituationen: Hilfe holen

Räumliche Enge und auch fehlende Rückzugsmöglichkeiten können aber auch zu Aggression und Gewalt führen. Hier rät die DGP dazu, sich nicht vor Hilfsangeboten zu scheuen. Neben Beratungsstellen kann man sich auch bei der DGP telefonisch und eben auch online informieren.

An wen kann ich mich wenden?

• Die "Nummer gegen Kummer" bietet Telefonberatung für Kinder, Jugendliche und Eltern. Das Kinder- und Jugendtelefon ist unter 116 111 zu erreichen – von Montag bis Samstag jeweils von 14 bis 20 Uhr.

• Das HilfeteleAfon "Sexueller Missbrauch" unter 0800 22 55 530 ist montags, mittwochs und freitags von 9 bis 14 Uhr sowie dienstags und donnerstags von 15 bis 20 Uhr erreichbar. Zusätzlich gibt es ein Online-Beratungsangebot für Jugendliche: www.save-me-online.de.

• Die Nürnberger Kinderschutz-Hotline unter 0911/231-3333 ist 24 Stunden und sieben Tage die Woche besetzt.