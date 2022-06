Streitthema Windräder: Sind sie mit dem Tierschutz vereinbar?

Die Bundesregierung will bei der Energiewende stärker auf den Ausbau von Windkraftanlagen setzen. Erst am Mittwoch hat der Bundestag dazu ein neues Gesetz beschlossen, mit dem bis zum Jahr 2032 zwei Prozent der Landesfläche in Deutschland für Windräder reserviert werden sollen. Die Regelung stößt in der Bevölkerung aber auf teils massiven Widerstand. Vor allem Tierschützer kritisieren die Ampelkoalition, damit zahlreiche Tierarten zu gefährden.

Artenschützer sehen Tierbestände als Verlierer der Energiewende

Durch die Drehbewegung der Rotorblätter an Windkraftanlagen könnten Vögel verletzt werden, so der Vorwurf. Auch zu Wasser soll der Ausbau negative Folgen auf die Population von Meereslebewesen haben. Tatsächlich gab es in der Vergangenheit immer wieder Berichte über einzelne Tiere, die durch Windräder zu Schaden kamen oder gar verendeten. Zwar soll es nach dem Willen der Bundesregierung künftig bundesweit einheitliche Schutzvorschriften für bestimmte Vögel geben, vielen Naturschützern ist das aber nicht genug.

Wird mit dem neuen sogenannten "Wind-an-Land-Gesetz" der Tierschutz also dem Klimaschutz geopfert? So pauschal kann man das nicht sagen, wie die folgende Übersicht über verschiedene Tierarten zeigt – zumal es auch Mittel gibt, die Anlagen umweltverträglicher zu betreiben.

Sind Windräder gefährlich für Vögel und Fledermäuse?

Greifvögel und Fledermäuse stoßen immer wieder mit Rotorblättern zusammen und sterben. Bislang gibt es aber nur wenige offizielle Daten dazu. Immerhin ließ das Landesumweltamt Brandenburg vor zehn Jahren eine Studie erstellen, wonach in einem Jahr in dem Bundesland mehr als 300 Rotmilane durch die Turbinen von Windrädern zu Tode kamen. Zu Fledermäusen forscht das Berliner Leibnitz Institut für Zoo- und Wildtierforschung und geht davon aus, dass an jedem Windrad, bei dessen Betrieb auf Naturschutz keine Rücksicht genommen wird, jährlich zehn bis zwölf Fledermäuse sterben – bundesweit wären das bis zu 250.000 pro Jahr.

Warum gibt es so wenige Untersuchungen zu Schlagopfern?

Eine vollständige Erhebung der Zahl getöteter Tiere ist – wie auch an Stromleitungen – sehr schwierig. Nach Angaben der Vogelschutzexpertin beim Naturschutzbund Deutschland, Ute Eggers, werden meist nur Zufallsfunde erfasst. Die Dunkelziffer dürfte also hoch sein, zumal die getöteten Tiere selten gefunden und gemeldet werden: Denn Spazierwege führen eher selten direkt an Windrädern vorbei, und die toten Tiere bleiben meist nicht lange liegen, sondern werden von Füchsen oder anderen Fressfeinden fortgeschleppt.

Warum taucht der Rotmilan in der Diskussion immer wieder auf?

Deutschland hat für den Greifvogel eine besondere Verantwortung, weil 60 Prozent des weltweiten Bestands von geschätzt bis gut 25.000 Paaren hierzulande heimisch sind. Die Gabelweihe kommt fast nur in Europa vor und brütet insbesondere in der Rhön-Region im Dreiländereck Bayern, Hessen und Thüringen. Der Rotmilan jagt in offenem Gelände und sucht Nahrung auf Feldern, Wiesen und Ackern.

Wie kann man den Artenschutz für den Rotmilan verbessern?

Windräder sind einer von mehreren Faktoren, die den Lebensraum der Tiere verkleinern. Es gibt Diskussionen darüber, wie dem etwa mit gezielten Programmen für den Populationsschutz entgegengewirkt werden kann. Zum Beispiel mangelt es dem Rotmilan oft an Nahrung, weil die Feldhamster wegen der sehr intensiven Landwirtschaft bedroht sind. Wenn also die Landwirtschaft extensiviert wird und kleine Streifen von Gebieten und Hecken zugunsten der Feldhamster stehen gelassen werden, hat auch der Rotmilan bessere Chancen, seinen Nachwuchs durchzubringen. In Gebieten, wo Rotmilane vorrangig ihre Horste haben, sollte indes auf den Bau von Windrädern verzichtet werden.

Wie kann das Kollisionsrisiko bei Windrädern verringert werden?

Es gibt verschiedene Möglichkeiten: Windräder können immer zu bestimmten Zeiten abgeschaltet oder technisch so ausgestattet werden, dass sie das bei drohendem Zusammenstoß automatisch tun. Fledermäuse beispielsweise fliegen vor allem nachts und bei Temperaturen von mehr als zehn Grad Celsius. Hier könnte mit festen Abschaltzeiten gearbeitet werden. Problematischer ist die automatische Abschaltung zum Beispiel, wenn ein Vogelzug kommt. Es sind dafür zwar schon Sensoren entwickelt worden, die Technik ist aber zum Großteil nicht ausgereift. Nur wenige Windkraftanlagen haben hierzulande eine solche technische Schutzvorrichtung.

Wie wirken sich Windkraftanlagen auf Schweinswale aus?

Schweinswale leiden hauptsächlich beim Aufbau von Windrädern im Meer: Denn dafür werden Pfähle mit jeweils etwa 2.000 Schlägen in den Boden gerammt, wodurch die Tiere einem sehr lauten Schallereignis ausgesetzt sind. Durch die Bautätigkeit nimmt außerdem der Verkehr auf dem Meer zu.