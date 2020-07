Tierschützer in Sorge: Eberimpfung in Ökobetrieben vor dem Aus

Zum Beispiel für den Landwirt Reinhard Brunner aus Weiden: Er impft seine Öko-Schweine mit Improvac. Damit verhindert er, dass das Fleisch einen unangenehmen Geruch entwickeln kann. Sein Fazit nach rund vier Jahren und etwa 5.000 geimpften Tieren: Die Impfung, auch Immunokastration genannt, ist der chirurgischen Kastration auf jeden Fall überlegen, wenn man das Tierwohl in den Vordergrund stellt. Jetzt muss Brunner nach Alternativen Ausschau halten.

So funktioniert die Impfung

Improvac ist ein synthetisches Eiweiß. Der Körper des Tieres bildet dagegen Antikörper. Die Folge: Das männliche Schwein kann keine Geschlechtshormone bilden. Der Eber wird zum Kastraten, der unangenehme Geruch beim Fleisch entsteht erst gar nicht. Das Fleisch geimpfter Tiere kann man bedenkenlos essen. Die chirurgische Kastration verhindert ebenfalls, dass sich Geschlechtshormone bilden. Im Gegensatz zur Kastration ist die Impfung aber reversibel.

EU stuft den Wirkstoff als Hormon ein

Angestoßen hat das Verbot des Impfstoffs die EU-Kommission. Sie stuft Improvac als "hormonähnliche Substanz" ein. Deshalb sei der Einsatz in Ökobetrieben nicht möglich, argumentiert sie. Die Ländergemeinschaft Ökologischer Landbau hat sich dieser Auffassung angeschlossen - was faktisch das Aus für Improvac im Ökolandbau bedeutet. Der Hintergrund von Impfung oder Kastration: Eberfleisch kann einen unangenehmen Geruch entwickeln und ist dann unverkäuflich.

Naturland-Verband ist in Sorge

Für Hubert Heigl, den Vorsitzenden des Ökoanbauverbandes Naturland ist diese Entscheidung völlig unverständlich. Er spricht von einer Fehleinschätzung der EU und einen "Anschlag auf das Tierwohl in den Ökobetrieben". Fachlich sei die Entscheidung nicht nachvollziehbar. Improvac sei nachweislich kein Hormon. Während konventionelle Mäster diese tierfreundliche Methode anwenden dürften, würde ausgerechnet den Kollegen aus der Bioschiene diese Möglichkeit verwehrt.

Bei Naturland haben viele Mäster die Eberimpfung genutzt - anders als beim Verband "Bioland". Bioland setzt auf die chirurgische Ferkelkastration. Für Heigl, der auch Vorsitzender der Landesvereinigung für den ökologischen Landbau in Bayern ist, bedeutet seine Doppelfunktion aber kein Dilemma. Innerhalb der Dachgemeinschaft solle jeder so arbeiten dürfen, wie gewünscht. Maßgeblich sei, so Heigl, immer das Tierwohl.

Ökomästern läuft die Zeit davon

Heigl, der selbst auch Ferkelerzeuger ist, hält den vorgegebenen Zeitplan für realitätsfern. Denn ab Mai 2021 dürfen keine geimpften Tiere mehr als Bio-Schweine vermarktet werden. Bedeutet: Das Impfen muss schon ab September eingestellt werden. Die Schwierigkeit für Heigl und seine Berufskollegen sei es, so kurzfristig auf die Kastrierung umzustellen. Denn die betäubungslose Kastration - sie ist ab dem Ersten Januar 2021 verboten - kommt für Ökomäster nicht infrage.

Für die Anwendung von Narkosemitteln müssen aber nicht nur Geräte angeschafft sondern auch die entsprechende Sachkunde nachgewiesen werden. In speziellen Fällen ist auch ein Tierarzt hinzuzuziehen. Natürlich lassen sich auch Eber mästen - ganz ohne Eingriff. Mit dem Risiko, dass das Fleisch unangenehm riechen könnte und nicht verkauft werden kann.