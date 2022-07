Tiergarten Nürnberg wildert Ziesel in Tschechien aus

Der Nürnberger Tiergarten hat sechs Europäische Ziesel in Tschechien in die Freiheit entlassen. Bei der Aktion am vergangenen Freitag (15.07.2022) wurden insgesamt 32 Tiere in einem Naturreservat im Böhmischen Mittelgebirge am Fuße des Berges Milá ausgewildert. Die anderen Ziesel kamen aus dem Opelzoo in Kronberg im Taunus und dem schwedischen Zoo Nordens Ark.

Ziesel: Früher weit verbreitet, heute "stark gefährdet"

Früher waren die Nagetiere in weiten Teilen Europas verbreitet, doch mittlerweile ist die Art nach Angaben der Weltnaturschutzunion (IUCN) "stark gefährdet." Vor Ort in Tschechien wurden die Ziesel nicht gleich in die Freiheit entlassen, sondern mussten sich selbst aus "Auswilderungsboxen" freigraben. Diese Boxen bieten Unterschlupfmöglichkeiten und Futter. Die Tiere können sich dadurch an die neue Umgebung gewöhnen. Laut Tiergarten hat das den Vorteil, dass die Ziesel nicht sofort davonrennen und möglicherweise gleich gefressen werden.