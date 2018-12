157 neue Tiere und Pflanzen am Mekong entdeckt

Am Mekong zwischen den Ländern Laos, Kambodscha, Vietnam, Thailand und Myanmar kreucht und fleucht es. Schon zwischen 1997 und 2017 wurden in der Region 2.681 neue Arten entdeckt. Nun kommen innerhalb eines Jahres weitere 157 neue Arten hinzu: 3 Säugetiere, 23 Fische, 14 Amphibien, 26 Reptilien und 91 Pflanzen.

Trend-Namen für neue Tierarten

Bei der Benennung der neuen Tiere und Pflanzen waren die Wissenschaftler aus Südostasien wie schon in der Vergangenheit humorvoll und trendbewusst: Sie ließen sich von Star Wars, dem Herrn der Ringe und einer Boygroup inspirieren. Wie lange man diese neuen phantastischen Arten wird studieren können, steht in den Sternen, denn der gesamte Naturraum am Mekong ist bedroht: Riesige Wasserkraftanlagen, Brandrodung uralter Nebelwälder und Wilderei reduzieren die Artenvielfalt. Das "Goldene Dreieck" - eine Region, in der sich die drei Länder Thailand, Myanmar und Laos treffen - ist ein Hot Spot des Wildtierschmuggels.

Doch es gibt auch Rettungsaktionen, die gefruchtet haben: So konnte der Bestand der Mekong-Delfine in Kambodscha wieder erhöht werden. Der "World Wide Fund For Nature Thailand" (WWF Thailand) hat eine Kampagne gegen den legalen Handel von Elfenbein gestartet. In Vietnam will man in der alten Kaiserstadt Hue den Verkauf und Handel von Fleisch aus der Wildnis bis zum Jahr 2020 unterbinden.

Top 8 der neuen Arten

Der Skywalker Hoolock Gibbon (Hoolock tianxing)