Tieraugen: Wie Tiere die Welt sehen

Manche Tiere haben Augen, mit denen sie ihre Beute besonders gut erspähen können, andere können mit ihren Augen einen Angreifer aus jedem Blickwinkel erkennen und wiederum andere Tiere haben einfach nur "Superaugen", mit denen sie selbst aus großer Entfernung noch alles wahrnehmen können. Dabei haben Tieraugen nur einen Zweck: Mit ihnen sollen die Tiere in der Wildnis überleben.

Das Urauge im Tierreich

Am Anfang der Entwicklung bestanden Tieraugen nur aus aneinander liegenden Sinneszellen. Heute noch schwimmen manche Quallenarten mit diesen sogenannten Flachaugen durch die Meere. Und das schon seit über 500 Millionen Jahren.

Die Entwicklung unterschiedlicher Tieraugen

Die meisten Tieraugen haben sich jedoch von diesen Uraugen, die nur Hell und Dunkel unterscheiden können und so als bloße Orientierungshilfe dienen, weiterentwickelt. Es gibt daher Tieraugen, die sind typisch für ein Raubtier, andere sind typisch für sogenannte Fluchttiere. Und viele Insekten haben die für sie typischen Facettenaugen. Warum das so ist, sehen Sie in unserer Bildergalerie: