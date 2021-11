Teurer Kraftstoff - so verbraucht das Auto weniger

Waren die Preise für Benzin und Diesel vergangenes Jahr noch sehr moderat, erreichen sie in den vergangenen Tagen und Wochen immer wieder neue Höchstwerte. Das liegt am wieder normalen Mehrwertsteuersatz, der gestiegenen Nachfrage und der neuen CO2-Steuer, die seit diesem Jahr gilt. Ein paar Tipps können dabei helfen Sprit zu sparen und so den Geldbeutel etwas zu entlasten.

Zur richtigen Tageszeit tanken

Wer den Tank voll machen muss, sollte dabei genau auf die Uhr schauen und die Fahrt an die Zapfsäule planen. Am Morgen einen leeren Tank nachfüllen zu müssen, ist in der Regel am teuersten. Auch wenn die Preisschwankungen an den Zapfsäulen in den vergangenen Jahren zugenommen haben, ist der frühe Abend nach wie vor eine gute Zeit zum Auftanken. Hilfestellung beim Preisvergleich geben diverse Apps fürs Smartphone, die Preisvergleiche auch in Abhängigkeit vom eigenen Standort zulassen.

Reifendruck und Fahrzeuggewicht

Viele überprüfen ihren Reifendruck zwei Mal im Jahr - beim Wechsel von den Sommer- auf die Winterreifen. Dabei trägt der Reifendruck nicht nur essenziell zur Fahrstabilität bei, er hat auch Einfluss auf den Verbrauch. Den Luftdruck monatlich nachzuprüfen ist daher kein Fehler. Schon ein halbes Bar zu wenig Luftdruck, kann den Verbrauch um bis zu 5 Prozent steigern.

Je nach Fahrzeug- und Reifenmarke ist auch ein leicht erhöhter Luftdruck eine Möglichkeit, Sprit zu sparen. Auskunft dazu geben Betriebsanleitung oder Fachwerkstatt. Unnötiger Ballast gehört raus aus dem Kofferraum und Gepäckträger vom Dach, wenn sie nicht benutzt werden.

Vorausschauend fahren und Kurzstrecken meiden

Die Fahrweise hat ganz klaren Einfluss auf den Spritverbrauch: Forsches Gasgeben und starkes Bremsen leeren den Tank stärker, als vorausschauendes Mitgleiten im Verkehr. Wer beim Heranrollen an die Ampel beim Handschalter den Gang eingelegt lässt und den Fuß vom Gaspedal nimmt, kann die Bremswirkung des Motors nutzen. Zusätzlich sorgt die Schubabschaltung dafür, dass Autos in diesem Moment keinen zusätzlichen Kraftstoff verbrauchen.

Auf kurzen Strecken und mit kaltem Motor ist der Verbrauch naturgemäß am höchsten. Manche Besorgungen lassen sich vielleicht auch mit dem Fahrrad erledigen oder es ist möglich, mehrere Kurzstrecken zu einer längeren Besorgungsfahrt zu bündeln.