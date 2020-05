Test für Corona-Antikörper: Söder und Spahn bei Roche

Zuverlässige Antikörpertests gelten als Schlüsselelement zur Lockerung der strikten Coronavirus-Auflagen. Wer Antikörper hat, gilt zumindest vorübergehend als immun gegen das Virus und könnte ohne Gefahr für sich und andere wieder am öffentlichen Leben teilnehmen.

Im Eiltempo zum Antikörper-Test

Am Roche-Standort Penzberg wurde jetzt ein sogenannter serologischer Test entwickelt, mit dem Corona-Antikörper valide im Blut nachgewiesen werden können. Normalerweise dauert die Entwicklung eines präzisen Antikörpertests Jahre - die Forscher in Penzberg haben es in nur wenigen Monaten geschafft. Rund um die Uhr wurde dafür in den letzten Wochen in den Entwicklungslaboren gearbeitet.

Fast 100-prozentige Sicherheit

Die Antikörpertests, die es bisher gibt, gelten vielfach als sehr ungenau. Laut internen Informationen von Roche ist jetzt der Durchbruch gelungen. Tausende Patienten wurden bereits mit dem neuen Verfahren getestet. Nach Angaben eines Firmensprechers von Roche sei die Treffgenauigkeit sehr verlässlich und es könne mit fast 100-prozentiger Sicherheit nachgewiesen werden, ob sich ein Patient mit Corona infiziert habe.

Besuch im Labor

Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) wollen bei ihrem Besuch mit den Forschern sprechen und sich den Testablauf im Entwicklungslabor anschauen - danach ist eine Pressekonferenz zu einer möglichen weiteren Kooperation mit dem Pharmariesen geplant.

Kapazitäten sollen rasch hochgefahren werden

Die ersten Antikörpertests sollen schon in einigen Tagen möglich sein. Bis Ende Juni soll die Kapazität bereits im hohen zweistelligen Millionenbereich liegen. Die Hoffnung ist, dass durch einen validen Antikörpertest die Verbreitung einer Immunität in der Bevölkerung geklärt werden kann. Das wiederum könnte zu einer schnelleren Rückkehr in die Normalität führen.