Temperatur-Rekord auf Spitzbergen

Auf Spitzbergen ist die wärmste Temperatur seit über 40 Jahren gemessen worden. Am Freitag wurde ein Spitzenwert von 21,7 Grad erreicht, am Samstag 21,2 Grad, teilte das norwegische Institut für Meteorologie in Oslo mit.

Longyearbyen, die Hauptsiedlung der Insel mit mehr als 2.000 Einwohnern, liegt etwa 1.300 Kilometer vom Nordpol entfernt. Die hohen Temperaturen werden nach Angaben des Instituts voraussichtlich bis Montag anhalten. Die Temperaturen liegen deutlich über den Normaltemperaturen auf der Inselgruppe im arktischen Ozean: Im Juli, dem heißesten Monat des Jahres, ist es dort normalerweise gerade einmal fünf bis acht Grad warm.

Klimaerwärmung bedroht Tier- und Pflanzenwelt

Die Klimaerwärmung bedroht die arktische Tierwelt wie Eisbären und Robben, die von der Meereisbedeckung abhängig sind. Steigende Temperaturen können aber auch den gefrorenen Boden unter vielen Gebäuden, Straßen und Flughäfen auftauen und zu Schäden führen. Wenn sich Permafrostböden erwärmen, wird zudem Methan freigesetzt - ein extrem schädliches Klimagas. Auch Lawinen und Erdrutsche können die Folge sein. 2015 starben zwei Menschen, als eine Lawine zehn Häuser in Longyearbyen zerstörte.

Hohe Temperaturen treffen Arktis hart

Nach Ansicht von Wissenschaftlern schreitet die Klimaerwärmung in der Arktis doppelt so schnell voran wie im Rest der Welt. Im russischen Teil der Arktis etwa liegen die Durchschnittstemperaturen bereits seit Januar durchschnittlich fünf Grad über Normallevel. Anfang Juli wurde in Sibirien mit 38 Grad eine neue Rekordtemperatur jenseits des Polarkreises gemessen.