Telearbeitsplatz, Homeoffice oder doch Mobile Working?

Die Agentur Claudius Bär & Friends im oberfränkischen Forchheim hat Mitte März kurzerhand ihre Mitarbeiter alle ins sogenannte Homeoffice geschickt. Sabrina Friedrich, Senior-Content-Managerin, genießt nach einem halben Jahr immer noch das Stück Freiheit, das sie damit auch in ihrer Arbeitswelt bekommen hat. Doch ihr Chef will jetzt arbeitsrechtlich auf der sicheren Seite sein und merkt, dass das gar nicht so einfach ist.

Arbeitsrecht, Arbeitsplatz, Arbeitszeit

Viele Stunden in Suchmaschinen hat Claudius Bär verbracht, um auch wirklich komplett auf der sicheren, juristischen Seite beim Arbeitsrecht zu sein. Noch vor ein paar Monaten war es undenkbar für die Agentur, dass sie ihren Mitarbeitern ein Arbeiten im Homeoffice ermöglicht hätten, denn Kreativität, so das Argument, braucht direkte Diskussion, der Kunde wünscht Ansprechpartner vor Ort. Jetzt sind generell 50 Prozent der Agenturmitarbeiter zuhause am Arbeiten. Unklar ist für Chef Claudius Bär vor allem, ob er unbedingt weiterhin einen eignen Schreibtisch für die Mitarbeiter bereitstellen muss oder wechselnde Arbeitsplätze in Ordnung sind. Vieles ist für den Unternehmer in der auch für ihn neuen Situation unklar.

Die Definition macht es aus

Telearbeit: Bei dieser Arbeitsform arbeiten die Mitarbeiter vollumfänglich oder teilweise von Zuhause aus. Hier wird noch einmal zwischen der Teleheimarbeit (Vollzeitarbeit zuhause), alternierenden Telearbeit (Arbeitsplatz im Betrieb und ein vom Betrieb eingerichteter Arbeitsplatz zuhause) und der mobilen Telearbeit (z.B. bei Vertriebsmitarbeiter, mobile IT des Unternehmens kann unterwegs genutzt werden) unterschieden.

Beim Telearbeitsplatz gilt das Arbeitsschutzgesetz und damit dieselben Vorschriften zu Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz wie in jedem Betrieb. Vor Ort muss deshalb eine Unterweisung durch eine Fachkraft für Arbeitssicherheit stattfinden. Der Arbeitgeber ist beispielsweise auch verantwortlich, dass der Arbeitsplatz ergonomisch gestaltet, der Arbeitsraum zwischen mindestens acht bis zehn Quadratmeter groß ist, die Schreibtischfläche mindestens 160 mal 80 cm misst oder ein höhenverstellbarer Bürostuhl mit neigbarer Rückenlehne vorhanden ist. Die Arbeitsgeräte, vom PC bis zur Schreibtischlampe, werden vom Unternehmen gestellt und installiert. Die Rahmenbedingungen, Kostenerstattungen, Einhaltung des Datenschutzes und auch feste Arbeitszeiten sollten in einer Zusatzvereinbarung zum Arbeitsvertrag geregelt werden.

Mobile Working/Mobile Office: Hier gilt die Arbeitsstättenverordnung nicht, bestimmte Vorgaben beispielsweise für Bildschirmarbeitsplätze, müssen trotzdem beachtet werden. Der Mitarbeiter ist unabhängig vom Arbeitsort und unabhängig in seiner Zeiteinteilung. Der Arbeitgeber muss keine Sorge für die Einrichtung des Arbeitsplatzes tragen, das obliegt dem Mitarbeiter. Der Arbeitgeber stellt im höchsten Fall die Arbeitsmittel wie Laptop oder PC zur Verfügung. Geregelt werden sollten Erreichbarkeiten für Vorgesetzte, Kollegen und Kunden.

Bei Mobile Working gibt es vom Unternehmen oft nur einen Arbeitsauftrag.

Remote Work: Das Modell ist noch nicht sehr bekannt. Meist nutzen es Freiberufler. Hier wird mit der Firma nur online oder telefonisch Kontakt gehalten, oft sehen sich Auftraggeber und Auftragnehmer nie. Das Arbeiten erfolgt auch hier über ein VPN, Virtual Private Network. Damit wählt sich der Remote-Work-Mitarbeiter mit seinem Internet, grob gesprochen, in das Internetsystem des Arbeitgebers ein. Diese Fernarbeit kann an beliebigen Orten der Welt erledigt werden und das ist auch der größte Vorteil von diesem Modell. Vor allem die Generation Y (Geburtsjahrgang um die 90er Jahre) oder auch ältere Arbeitnehmer ab 50 Jahre wünschen sich eine solche Unabhängigkeit, eine bessere Zeiteinteilung und damit eine gute Work-Life-Balance. Geeignet ist Remote Work für PC-Arbeit. Nachteil ist dabei die in der Regel schlechtere Bezahlung.

Grundsätzlich gilt Alles, was im Büro gilt

Arbeitgeber müssen bei Mitarbeitern im Homeoffice, egal ob Telearbeitsplatz oder Mobile Working, eine Dokumentationspflicht der Arbeitszeit erfüllen. Wer zuhause arbeitet, hat ebenso ein Recht auf Ruhezeiten und Pausen. Auch die generellen Regeln zum Arbeitszeitgesetz gelten, wie zum Beispiel, dass zwischen Feierabend und dem nächsten Arbeitstag mindestens elf Stunden ohne Unterbrechung liegen müssen. Gerade dieser Punkt wird seit langem heftig diskutiert, denn durch Homeoffice nahmen sich viele Eltern am Nachmittag Zeit für ihre Kinder, um sich abends noch einmal an den Schreibtisch zu setzen. Wer um 22 Uhr eine Mail an den Kollegen verschickt, dürfte damit nicht schon früh um acht wieder an einer Videokonferenz teilnehmen, außer die verkürzte Zeit wird an einem anderen Tag mit 12 Stunden dazwischen wieder ausgeglichen.

Streitsache: Homeoffice

Die Arbeitsstättenverordnung bezieht sich ausdrücklich nur auf Telearbeitsplätze. Wie und Wann ein Homeoffice Arbeitsplatz den Arbeitsschutzbedingungen unterliegt ist juristisch umstritten. Steht einem Arbeitnehmer ein Arbeitsplatz im Büro zur Verfügung, aber er arbeitet lieber von zuhause aus, dann steht ihm keine Erstattung zu. Hat er keinen Arbeitsplatz im Büro und arbeitet ausschließlich von zuhause aus, dann muss über eine Kostenpauschale oder Mietverträge geredet werden. Deshalb führen auch Arbeitgeber gezielt Schreibtischbelegungspläne ein. So können die AHA-Regeln eingehalten werden und der Arbeitnehmer hat einen Arbeitsplatz im Betrieb, eine Pauschale fällt damit nicht an.

Deutschland, deine Regeln

Versicherungstechnisch wird es übrigens ganz kompliziert. Holt sich der Arbeitnehmer eine neue Druckerpatrone, um Betriebliches anschließend ausdrucken zu können und er stolpert und verletzt sich dabei, ist der Arbeitnehmer versichert. Holt er sich einen Kaffee in der Küche und schlägt sich dabei den Kopf an, dann ist er rein privat unterwegs gewesen und die Versicherung zahlt nicht (Arbeitnehmer im gewohnten Umfeld).

Datenschutz: ein heikles Thema bei Homeoffice

Der Arbeitgeber muss selbst entscheiden, welche sensiblen Daten er mit nach Hause gibt und welcher Mitarbeiter auch von außen Zugriff auf das Datensystem im Unternehmen hat. Oft wird ein sogenanntes Virtual Private Network (VPN-Tunneling) verwendet. Es stellt eine direkte Verbindung zwischen dem eigenen Kommunikationsnetzwerk und dem bestehenden Netzwerk des Arbeitgebers her. Unternehmen können deshalb die ausschließliche Nutzung von IT-Systemen für betriebliche Belange anordnen.

Klare rechtliche Vorgaben in Sachen Arbeitsschutz gefordert

Der Bundesverband der Personalmanager fordert seit Jahren praxistaugliche, rechtliche Vorgaben für die Datensicherheit und den Arbeitsschutz im Homeoffice. Immer wieder ein Thema auch die Umstellung von Tages- auf eine Wochenarbeitszeit. Auch der Bundesverband der Arbeitgeber wirbt dafür. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil zielt jedoch auf ein Gesetz zum Recht auf das Arbeiten von zu Hause aus ab. Im Herbst will er es vorlegen. "Man darf entweder komplett auf Homeoffice umsteigen oder auch nur für ein oder zwei Tage die Woche", erklärte Heil. Die Diskussion über arbeitsrechtlichen Bestimmungen will er nicht angehen. Für ihn steht fest: Auch im Homeoffice gebe es einen Feierabend - "und zwar nicht erst um 22 Uhr". Ein Update für das Arbeitszeitgesetz aus dem Jahr 1994 sei höchste Zeit, meint dagegen die FDP.

"Wer heute um 22 oder 23 Uhr eine dienstliche Mail auch nur lesen wolle, dürfe laut Arbeitszeitgesetz am nächsten Tag das Diensthandy nicht vor zehn Uhr wieder anfassen." Johannes Vogel, arbeitsmarktpolitischer Sprecher FDP

Eine gesetzliche Home-Office-Regelung gibt es in Deutschland nicht. In den Niederlanden haben Arbeitnehmer allerdings seit Juli 2015 einen Rechtsanspruch auf Home-Office. Hierzulande müssen sich Arbeitnehmer und Arbeitgeber über eine Home-Office-Vereinbarung einig sein.