Gefahr für Infrastruktur durch tauende Permafrostböden

Die Erderwärmung setzt den einst dauernd gefrorenen nördlichen Regionen unserer Erde weiter zu. Weite Teile dieser sogenannten Permafrostböden tauen in immer größere Tiefe auf. Und das ist eine Gefahr, besonders für die Infrastruktur – für Straßen, Eisenbahnstrecken und Gebäude.

Bis zu 50 Prozent der Gebäude und Infrastruktur bedroht

Eine internationalen Forschergruppe um Jan Hjort von der University of Oulu (Finnland) macht nun im Fachjournal "Nature Reviews Earth & Environment" auf ihre Erkenntnisse aufmerksam, wonach bis Mitte des Jahrhunderts 30 bis 50 Prozent der Gebäude und Infrastruktur-Einrichtungen in diesen Gebieten Schäden unterschiedlicher Schweregrade drohen.

"Das Eis im Boden ist hart wie Stein, wenn es gefroren ist. Taut der Permafrost, dann verliert der Boden die Stabilität und damit alles, was da draufsteht. Das schließt natürlich auch Häuser, Straßen und Versorgungsleitungen mit ein", erklärt Jens Strauss, Geo-Ökologe am Alfred-Wegener-Institut in Potsdam.

Russland besonders betroffen

In etwa 65 Prozent des russischen Staatsgebiets gibt es derzeit Permafrostböden. "Zu Beginn des 21. Jahrhunderts weisen viele Gebäude Permafrost-Deformationen auf, von etwa zehn Prozent der Bauten in Jakutsk und Norilsk bis hin zu 80 Prozent der Bauten in Workuta", schreiben die Wissenschaftler. Betroffen von Schäden sind auch viele Straßen, Eisenbahnstrecken, Landepisten und Pipelines.

Dies gilt auch für Kanada, Alaska und Grönland sowie die Hochebene von Tibet. Allein für die Reparatur der Schäden, die in Russland durch tauenden Permafrostboden am bestehenden Straßennetz entstehen, müssten bis 2050 umgerechnet etwa sieben Milliarden US-Dollar aufgebracht werden.

Permafrostboden speichert Treibhausgase, Gifte und Bakterien

Der durch den Klimawandel tauende Permafrostboden ist aus verschiedenen Gründen im Fokus von Wissenschaftlern: "Derzeit sind etwa so viel Kohlenstoff eingefroren, wie wir gerade in der Atmosphäre haben. Es wird sicherlich nicht alles davon freigesetzt oder mobilisiert. Aber wenn auch nur ein Teil zu CO2 und Methan umgewandelt wird, kommen diese Emissionen noch zusätzlich zu den vom Menschen verursachten Treibhausgasen dazu", erklärt Geo-Ökologe Strauss.

Auch giftige oder radioaktive Abfälle haben in manchen Regionen den Boden verseucht, was wegen des Dauerfrostes bisher unproblematisch war. Auch uralte Bakterien, die teilweise resistent gegen Antibiotika sind, können durch das Tauen wieder zum Leben erweckt werden.