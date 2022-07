Tabuthema Hodenkrebs: Vor allem junge Männer sind gefährdet

Die Nachricht über die Hodenkrebserkrankung des Stürmers Sébastien Haller hat viele schockiert. Aber Hodenkrebs ist bei jungen Männern keine Seltenheit. Auftreten können Tumore schon ab dem 15. Lebensjahr. Die größten Risiken dafür sind eine familiäre Häufung und ein so genannter Hodenhochstand in der frühen Kindheit.

Häufigste Krebserkrankung bei jungen Männern

Bei den 20- bis 40-jährigen ist der so genannte Keimzelltumor mit rund 25 Prozent die häufigste bösartige Krebserkrankung. Die Zahl der Patienten hat in den Industrieländern, besonders in Europa und Skandinavien, in den letzten Jahren zugenommen, die Ursachen dafür sind noch nicht geklärt. Durchschnittlich 10 von 100.000 Männern erkranken in Deutschland daran.

Es fehlt an Aufklärung

Gesellschaftlich ist Hodenkrebs noch immer ein Tabuthema. Das hat mitunter fatale Folgen, meint Prof. Margitta Retz, Urologin und Leiterin des Bereichs urologische Onkologie im Klinikum rechts der Isar der TU München. Dann nämlich, wenn Patienten dadurch erst spät eine Therapie bekommen und somit deutlich schlechtere Heilungschancen haben.

"Hodentumore lassen sich oft sehr früh von den Patienten als Verhärtungen selbst ertasten", sagt Retz. Es fehlten aber Aufklärungskampagnen, wie es sie etwa zum Brustkrebs bei Frauen gibt: "Sie wären aber dringend nötig. Denn wird der Hodenkrebs früh erkannt, lässt er sich – das ist die gute Nachricht – sehr gut behandeln und wirklich heilen."

Gute Heilungschancen bei früher Therapie

Hodenkrebs gehört zu den Krebserkrankungen mit den höchsten Überlebenswahrscheinlichkeiten. Wird er - wie bei 70 bis 80 Prozent der Patienten - erkannt, bevor sich Metastasen bilden, liegen die Heilungschancen bei deutlich über neunzig Prozent. Nachdem der erkrankte Hoden entfernt wurde, übernimmt der verbleibende anschließend die Hormonproduktion, der Testosteronspiegel sinkt nicht ab.

Eine zusätzliche Chemotherapie ist nur dann nötig, wenn der lokal begrenzte Tumor bereits in Blut- oder Lymphgefäße eingedrungen ist. Die Lebensqualität bleibt erhalten. Zudem gibt es Hodenprothesen. Nach einer Genesung ist dann auch äußerlich von der Erkrankung nichts mehr zu sehen. Obwohl die Patienten oft weiterhin zeugungsfähig sind, wird heute zu einer Kryokonservierung der Spermien geraten, um im Falle eines Rezidivs einen möglichen späteren Kinderwunsch erfüllen zu können.

Oft Fehler bei Diagnose und Therapie

Traurige Tatsache ist: Rund 25 Prozent der Patienten werden falsch diagnostiziert oder behandelt, so die Einschätzung der Urologin Margitta Retz. Sie rät Patienten mit Hodenkrebs, aber auch Ärzten, sich eine zweite Meinung einzuholen: "Patienten mit Hodenkrebs haben das Recht auf eine Zweitmeinung und darauf, dass ihr konkreter Fall in einem interdisziplinären Tumorboard vorgestellt und diskutiert wird."

Das passiere aber leider nicht immer, sagt Retz, "deshalb gibt es für Ärzte die Möglichkeit unter dem Portal Zweitmeinung Hodentumor, die eingeschlagene Therapie von Expertinnen und Experten großer Zentren überprüfen zu lassen." Eine Rückmeldung bekommen die Ärzte dann innerhalb von 48 Stunden.

Metastasen machen die Behandlung komplizierter

Ist die Therapie nicht ausreichend oder haben Patienten zu lange gewartet, bis sie zum Arzt gehen, können sich bereits Lymphknoten-Metastasen im hinteren Bauchraum gebildet haben. Das ist bei rund einem Viertel der Patienten der Fall. Wird schnell und konsequent therapiert, sind die Chancen einer Heilung mit über 90 Prozent immer noch sehr gut, der Therapieaufwand ist aber erheblich größer.

Statt einem braucht es drei bis vier Zyklen an Chemotherapie, die stationär durchgeführt werden. Hinzu kommt die anschließende Operation, um die befallenen Lymphknoten zu entfernen. Die Patienten müssen ihr gewohntes Leben für mehrere Wochen, manchmal auch Monate unterbrechen, beruflich und psychisch für alle, Patienten und deren oft junge Familien, eine große Belastung.

Bei jedem zehnten Patienten mit Hodenkrebs haben sich bereits Metastasen in anderen Organen wie Lunge, Leber oder Knochen gebildet. Aber selbst nach dieser schweren Diagnose überleben rund die Hälfte der Patienten ihre Krebserkrankung, wenn nach der Chemotherapie verbliebene Krankheitsherde in allen Organen konsequent operativ oder durch Bestrahlungen entfernt werden.

Hodenkrebs wird oft zufällig entdeckt

Hodenkrebs verursacht zunächst keine Schmerzen. Bei Sportuntersuchungen fallen die Tumore nicht auf, denn es wird nicht gezielt danach gesucht, orthopädische Probleme stehen im Vordergrund. Zu Zeiten der allgemeinen Wehrpflicht war das anders. Fast alle betroffenen jungen Männer wurden damals durch die Untersuchungen bei der Musterung identifiziert.

Eine Folge: Bundeswehrkrankenhäuser verfügen bei der Behandlung von Hodenkrebs über besonders viel Expertise und Erfahrung, so Margitta Retz. Heute werden die Tumore oft zufällig oder zum Beispiel in Kinderwunschzentren entdeckt, wenn Paare ungewollt kinderlos bleiben.

Selbstuntersuchung - und bei Verdacht schnell zum Arzt

Margitta Retz rät allen jungen Männern zur regelmäßigen Selbstuntersuchung, zumindest einmal im Monat sollten sie sich den Hoden abtasten. Sind Verhärtungen zu spüren, ist das ein Hinweis auf einen möglichen Tumor. Für viele junge Männer ist das erst einmal ungewohnt, doch die Selbstuntersuchung wird ausdrücklich auch in den Leitlinien bei Hodenkrebs empfohlen.

"Wenn ein Verdacht auf Hodenkrebs besteht, nicht warten, sondern unbedingt zum Urologen oder gleich in ein Zentrum gehen, zum Beispiel das einer Uniklinik. Spätestens dann, wenn eine Operation ansteht, ist das Sache für Spezialisten", rät Prof. Margitta Retz.

Bei Hodenkrebs gilt: Je früher und konsequenter die Therapie beginnt, desto größer sind die Chancen auf vollständige Heilung und für die oft sehr jungen Patienten auf ein normales Leben nach der Krebserkrankung.

Informationen zum Thema Hodenkrebs finden Sie bei der Deutschen Krebsgesellschaft oder auf der Webseite des Klinikums der Universität München.