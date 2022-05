Süßes Salzwasser: Tonnenweise Zucker lagert im Meer

Die Max-Planck-Wissenschaftler aus Bremen haben haufenweise Zucker gefunden - und zwar im Meer. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sprechen von weltweit mehr als einer Million Tonnen – genug Zucker für 32 Milliarden Dosen Cola.

Auf den süßen Stoff gestoßen sind die Forschenden zwischen den Wurzeln von Seegras. Das wächst in Form von üppigen Wiesen an vielen Küsten der Welt. Die Seegraswiesen geben den Zucker in Form von Saccharose an den Boden ab, wenn sie mehr produzieren als sie selbst gerade brauchen.

Zuckerproduktion während der Photosynthese

Warum macht das Seegras so viel Zucker, nur um ihn dann wieder abzugeben? Das Seegras produziert den Zucker während der Photosynthese. Unter durchschnittlichen Lichtverhältnissen verwenden die Pflanzen den Großteil dieses Zuckers für ihren eigenen Stoffwechsel und ihr Wachstum.

Aber bei sehr starkem Licht, zum Beispiel zur Mittagszeit oder im Sommer, produzieren sie mehr Zucker als sie verbrauchen oder speichern können. Dann geben sie die überschüssige Saccharose in ihre Rhizosphäre ab. Es ist quasi ein Überlaufventil.

Keine Lust auf Süßes: Säure vermiest den Appetit auf Zucker

Die Konzentration von Zucker, der unter dem Seegras gefunden wurde, war mindestens 80-mal so hoch wie alles, was bisher im Meer gemessen wurde. Biochemiker Manuel Liebeke vom Max-Planck-Institut ist darüber verblüfft, denn Mikroben würden normalerweise jeden frei verfügbaren Zucker als leicht verfügbare Energie in ihrer Umgebung sofort für sich verbrauchen.

Doch das Seegras hindert sie daran, den Zucker zu fressen. Schuld daran sind bestimmte Säuren, die das Seegras an seine Umgebung abgibt. Für unser Klima eine wichtige Entdeckung:

"Dieses Wissen ist für uns bedeutsam, weil das klimaschädliche Kohlendioxid wird von der Pflanze umgewandelt durch die Photosynthese in Zucker und wird dort gespeichert - und praktisch aus der Umwelt entfernt." Manuel Liebeke, Biochemiker am Max-Planck-Institut

Seegraswiesen gehören zu den am stärksten bedrohten Lebensräumen unseres Planeten. Große Mengen an gespeichertem Kohlenstoff würden freigesetzt, wenn die Seegraswiesen weiter abnehmen, erklärt Mikrobiologe Liebke. "Dabei zeigt unsere Forschung ganz deutlich: nicht nur das Seegras selbst, sondern auch die großen Mengen an Saccharose unter den lebenden Seegraswiesen müssen dabei bedacht werden."

Zucker unter Pflanzen bindet CO2

Berechnungen zeigten, dass weltweit bis zu 1.540.000 Tonnen Kohlendioxid in die Atmosphäre gelangen würden, wenn die Saccharose in der Seegras-Rhizosphäre durch Mikroben abgebaut würde. Die Forscher schätzen: der Zucker unter den Meerespflanzen bindet so viel CO2 wie 330.000 Autos pro Jahr ausstoßen. Und das, wo Seegraswiesen selbst bereits bedeutende, aber auch vom Menschen bedrohte Klimapuffer sind: ein Quadratkilometer speichert fast doppelt so viel CO2 wie unsere Wälder.

Die Seegrasbestände nehmen in allen Ozeanen rapide ab. Die jährlichen Verluste werden an einigen Standorten auf bis zu sieben Prozent geschätzt, vergleichbar dem Verlust von Korallenriffen und tropischen Regenwäldern.