Sturm "Antonia": Bis Mittwoch bleibt es noch windig

Wir schreiben Tag sechs einer denkwürdig langen Starkwindperiode mit stürmischen Böen. Eingelagert waren in dieser Zeit Phasen, in der uns richtig große Stürme überquerten - insgesamt drei an der Zahl. Auch das vergangenen Wochenende war windig, einen großen Sturm gab es aber nicht. Zumindest nicht bis Sonntagnachmittag. Erst am Abend wandelten sich die starken Böen in richtige Sturmböen: "Antonia" näherte sich von den Britischen Inseln her.

Böen von mehr als 100 Stundenkilometern

Der Sturm wütete in Mitteleuropa während der Nacht und teils auch morgens am schlimmsten - mit Böen von örtlich über 100 km/h - auch außerhalb exponierter Gipfellagen. Im Unterschied zu den Vorgänger-Stürmen, die in West- und Norddeutschland heftiger ausfielen, was die Böenspitzen betrifft, war Bayern diesmal auf Augenhöhe mit den Nachbarländern.

Schwerer Sturm und Orkan

Außerordentlich stürmisch war es von Mitternacht bis zum frühen Morgen. Da wurden vielerorts Böen in voller Sturmstärke, das heißt von 75 km/h und mehr gemessen. Besonders böse erwischte es den Westen Bayerns. Während in Bad Kissingen, Würzburg und Neuburg an der Donau jeweils 101 km/h registriert wurde, waren es in Altenstadt im oberbayerischen Landkreis Weilheim-Schongau 102 km/h.

Diese Werte sind definitionsgemäß als "schwerer Sturm" klassifiziert. Dagegen erlebte die Region um Roth in Mittelfranken Böen bis zu 112 km/h - da spricht man dann schon von einem "orkanartigem Sturm". Naturgemäß stürmte es auf exponierten Berggipfeln oberhalb der Waldgrenze noch heftiger. Platz 1 geht an die Zugspitze, an der um 02.20 Uhr 127 km/h gemessen wurden: voller Orkan!

Nach kurzer Wetterberuhigung in den späten Morgenstunden frischte der Wind im Laufe des heutigen Tages wieder auf. Die Spitzen der vergangenen Nacht wurden aber meist nicht mehr erreicht, in der Regel lagen die Böenspitzen im Bereich von 50 bis 75 km/h.

Es bleibt windig

Überhaupt stehen die Zeichen nun auf allmähliche Entspannung an der Sturmfront. Diese Nacht und der Dienstag bleiben zwar ausgesprochen windig, vereinzelt mit stürmischen Böen. Voller Sturm mit 75 km/h und mehr ist aber im Flachland nicht mehr zu erwarten. Noch weniger stark, mit Ausnahme exponierter Berglagen, weht es am Mittwoch - besonders zum Nachmittag hin beruhigt sich die Atmosphäre zusehends.

Warnung vor Spaziergängen im Wald

Trotz des allmählich abflauenden Sturms sind die bis zum Mittwoch immer noch recht lebhafte Winde ein Problem. Denn alles, was die drei Stürme zunehmend gelockert haben, aber nicht zu Fall brachten - seien es Ziegel, Gerüste, Schilder, Bäume, Äste oder Zweige - kann nun ein Opfer von vergleichsweise harmlosen Böen werden. Nach wie vor wird insbesondere davon abgeraten, sich in der Nähe von Bäumen aufzuhalten oder gar in Wälder zu gehen! Die Forstverwaltungen haben ihre Schadensinventur noch längst nicht abschließen und die Wege sichern können. So dürften etliche Bäume, für den normalen Spaziergänger unsichtbar angeknackst sein und drohen umzufallen. Und viele Äste und Zweige hängen oder besser baumeln dort lose über den Wegen und warten auf den finalen Windstoß. Für den Ausflügler ist das eine Wanderung unter Damoklesschwertern.