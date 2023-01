Studie: Weniger bahnbrechende Technik-Innovationen

Technische Erfindungen wie Smartphones oder künstliche Intelligenz haben unseren Alltag revolutioniert, aber wissenschaftliche Erkenntnis und Erfindungen werden immer weniger innovativ. Das haben US-amerikanische Innovationsforscher bei der Analyse von über 25 Millionen wissenschaftlichen Veröffentlichungen und fast vier Millionen Patenten herausgefunden.

Früher waren Innovationen häufiger

Vor 60 Jahren etwa gab es noch um einige mehr bahnbrechende Erkenntnisse als heute. Als Grund dafür nennt Studienautor Michael Park von der University of Minnesota in Minneapolis die "Last des Wissens". Park erklärt, weil Wissenschaftler und Erfinder immer mehr wissen müssten, führe das dazu, dass sie einen immer kleineren Teil des existierenden Gewissens nutzten und so weniger disruptive Erkenntnisse produzierten.

Bereits vorhandene Erkenntnis wird vertieft

Disruptive Erkenntnisse sind solche, die ganze Wissensfelder revolutionieren, wie etwa die Entdeckung der DNS-Doppelhelix oder das Patent für den Google Suchalgorithmus. Heutzutage gibt es diese Disruptionen zwar immer noch, der Großteil der Forschung konzentriert sich aber darauf, schon bestehende Erkenntnisse zu vertiefen.

Herausforderungen erfordern Durchbrüche

Einerseits ist das laut Park nicht unbedingt ein riesiges Problem, aber andererseits bräuchten wir wahrscheinlich disruptive Technologien, um mit großen gesellschaftlichen Herausforderungen umzugehen,

Ein Beispiel ist der Kampf gegen den Klimawandel. Dafür bräuchten Forschende aber noch mehr Freiraum, meint Wissenschaftler Michael Park, um Ideen zu verfolgen, die mehr als einen schnellen Erfolg versprechen.