Studie: Viele Flüsse weltweit mit Pharmazeutika belastet

In der bislang umfangreichsten Studie weltweit hat man Flüsse in mehr als 100 Ländern auf Reste von Arzneimitteln untersucht. Vom Amazonas über die Themse bis zu Neckar und Donau. Thilo Hofmann, Professor für Umweltgeowissenschaften, war für die Uni Wien an den Untersuchungen beteiligt.

Das wichtigste Ergebnis sei ihm zufolge, dass Flüsse in Ländern mit geringen und mittleren Einkommen besonders verschmutz sind - also in Ländern, in denen sich die Bevölkerung leisten kann, Medikamente zu kaufen, aber die Abwasserreinigung sehr schlecht ist.

Hohe Konzentrationen von Medikamenten-Rückständen

An jedem vierten der untersuchten Standorte war mindestens ein Wirkstoff so hoch konzentriert, dass er entweder Wasserflöhe, Fische oder Algen schädigt – oder Resistenzen gegen Antibiotika fördert. Aus Sicht von Hofmann sei dies das vordringlichste Problem. Das zweitgrößte Problem seien Pharmafirmen, die zum Beispiel in Pakistan produzieren und ihre Abwässer ungeklärt in Flüsse leiteten.

Hofmann erklärt, dass dieses Vorgehen der Pharmafirmen auch durch Regelungen in der EU unterbunden werden müsse. So sollte diese gezwungen werden, Medikamente, die hier verkauft werden, zu den gleichen Umweltbedingungen wie bei uns herzustellen.

Ziel: Kläranlagen sollen Trinkwasserqualität liefern

In Deutschland geht es den meisten Flüssen eher besser als früher, trotzdem sind sie keineswegs rückstandsfrei. Hofmann formuliert ein klares Ziel: Was aus der Kläranlagen in den Fluss kommt, muss bereits Trinkwasserqualität haben, und dies mithilfe einer weiteren, der sogenannten vierten Reinigungsstufe.

Die Schweiz beispielsweise hat damit beispielsweise schon begonnen. Aber auch in Deutschland wird die zusätzliche Reinigungsstufe laut Hofmann sukzessive kommen. Der Wissenschaftler glaubt, dass die vierte Reinigungsstufe in den kommenden zehn bis 20 Jahren umgesetzt wird

