Studie: Spazierengehen regt das Gehirnwachstum an

Wer durch die Stadt flaniert oder durch die Wälder streift, tut nicht nur was für Herz und Kreislauf, sondern lässt auch die graue Masse im Gehirn wachsen. Bei Bewegung im Freien legt sie zu, erklärt Simone Kühn vom Zentrum für Psychosoziale Medizin am Klinikum Hamburg-Eppendorf. Das hat sie in einer Studie herausgefunden, in der sie spazieren gehende Menschen über ein halbes Jahr lang beobachtet hat.

Studie bezieht verschiedene Faktoren des Alltags mit ein

"Wir haben einfach eine Menge Lebensstilfaktoren erhoben, um zu gucken, ob sich das gleichzeitig verändert mit den Veränderungen im Hirn. Und unter anderem haben wir herausgefunden, dass die Zeit, die man draußen verbringt, Einfluss zu haben scheint", so Kühn.

Sie und ihr Team haben sechs gesunde, in der Stadt lebende Menschen in engen Abständen befragt. Wie lange waren sie heute draußen? Dabei eher sportlich unterwegs oder moderat? Dazu: Rauchen, Kaffee, Cola? Parallel gab es MRT-Scans der Gehirnaktivitäten und Testaufgaben. Fazit: Spazierengehen regt das Gehirnwachstum in speziellen Bereichen an: im präfrontalen Kortex.

Der hat ganz viel zu tun mit Aufmerksamkeitssteuerung, mit Gedächtnisprozessen, mit Selbstkontrolle also. Kühn glaubt nicht so sehr daran, dass sich dann neue Zellen bilden, sondern eher, dass sich die, die dort sind, strukturell verändern, neue Synapsen bekommen oder "vielleicht dickere Zellwände und solche Dinge", und damit schneller und ausdauernder werden.

Wächst das Gehirn in der Natur noch schneller?

In einem nächsten Schritt wollen die Forschenden wissen, ob es Unterschiede gibt zwischen Shopping-spazieren in der belebten Fußgängerzone und einsamen Wanderungen im Wald. Womöglich könnten Duftstoffe der Bäume eine erholsamere, Gehirn-förderndere Wirkung haben als der Lärm von Tram, Bus und Einkaufenden.

