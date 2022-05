Studie: Soziale Herkunft prägt Berufseinstieg von Akademikern

Dass das Bildungsniveau der Eltern beim Berufseinstieg und für die spätere Karriere eine Rolle spielt - vor allem bei Akademikerinnen und Akademikern - ist nicht neu. Doch wie genau sich diese Voraussetzungen im Lauf des Berufslebens auswirken, das haben Forschende der Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) nun untersucht.

Elterlicher Bonus hilft beim Berufseinstieg

Der Untersuchung am Lehrstuhl für Quantitative Ungleichheits- und Familienforschung am Institut für Soziologie der LMU zufolge zeigt sich: Wer selbst einen hohen Bildungsabschluss hat, dem hilft ein hoher Bildungsgrad der Eltern am Anfang der Karriere nochmal zusätzlich.

"Beim Berufseinstieg ist Leistung noch nicht so sichtbar, zugleich zählen Auslandsaufenthalte und Praktika, die sozial selektiv sind, sowie das Netzwerk der Eltern", sagt Soziologe Fabian Kratz. Junge Akademikerinnen und Akademiker, deren Eltern über wenige Ressourcen verfügten, hätten daher eher Probleme beim Jobstart.

Im Laufe der Karriere zählt eher Berufserfahrung

Die Untersuchung hat aber auch ergeben, dass sich das mit steigender Berufserfahrung wieder relativieren kann: "Die schöne Nachricht: Die Personen, die wenig elterliche Ressourcen haben, die einen hohen Bildungsabschluss erreichen – die schaffen es aber im Laufe ihrer Karriere eben, ihre besondere Motivation dann auch in Prestige umzumünzen."

Fabian Kratz glaubt also: Akademiker aus bildungsferneren Familien sind langfristig sogar motivierter und fähiger weil sie sich ihren Status hart erarbeitet haben. Deshalb schlägt der Soziologe vor: Arbeitgeber sollten mehr auf solche Berufseinsteiger achten, und weniger auf Praktika und teure Auslandsaufenthalte.