Studie schlägt Alarm: Donaulachs stirbt aus

Der Huchen, auch bekannt als Donaulachs, ist laut einer neuen Studie akut vom Aussterben bedroht. Während er früher in mehr als 250 Flüssen auf über 7.400 Kilometern Flusslänge zu finden war, sei sein Lebensraum heute um ein Vielfaches kleiner, teilt der Bezirk Niederbayern unter Berufung auf aktuelle Forschungsergebnisse aus Österreich mit. An den aktuellen Untersuchungen des Instituts für Hydrobiologie und Gewässermanagement an der Universität für Bodenkultur in Wien war auch der Bezirk Niederbayern beteiligt.

Forscher will Fressfeinde dezimieren

Hauptursachen für den Rückgang der Bestände sind demzufolge unter anderem der Ausbau der Wasserkraft, Flussregulierungen sowie eine steigende Population von Fischfressern wie beispielsweise Fischotter oder Kormoran. "Fischpopulationen haben ihr Resilienzvermögen gegenüber diesen Fressfeinden verloren", warnt der Leiter der Studie, Stefan Schmutz vom Institut für Hydrobiologie und Gewässermanagement an der Universität für Bodenkultur Wien. Das liege insbesondere am fehlenden Lebensraum. Schmutz rät deshalb auch zu ungewöhnlichen Maßnahmen. Er schlägt vor, den Huchen aktiv vor Kormoran, Fischotter und Co. zu schützen: "Angesichts der akuten Bedrohung des Huchens sollte dieser Art in den wenigen noch vorkommenden Beständen der Vorzug gegeben und Fischfresser entsprechend reguliert werden."

Wärme bedroht Fischbestand

Auch der Klimawandel bedroht den Huchenbestand, da die Durchschnittstemperatur der Donau mittlerweile um fast zwei Grad über früheren Werten liege, heißt es in der Studie. Die Forscher empfehlen hier unter anderem, eine eine flächenmäßige Bepflanzung der Uferrandstreifen, um die Beschattung der Wasserflächen zu erhöhen.

Nachzucht in Lindbergmühle

Huchen oder Donaulachse werden laut Bezirk Niederbayern unter anderem im Fischereilichen Lehr- und Beispielbetrieb Lindbergmühle nachgezogen. Die Tiere würden dann in Gewässern mit Bestandsdefiziten oder zur Wiederansiedlung ausgesetzt. Auch so wolle man dem Aussterben entgegenwirken.

Untersuchungen in Isar und Schwarzem Regen

Der Huchen kann bis zu 1,20 Meter lang werden und gehört damit zu den größten Donaufischen überhaupt. Für die Studie haben die Wiener Wissenschaftler Forschungsergebnisse der vergangenen Jahre zusammengetragen. Die Gefährdung des Donaulachses wurde vertieft in mehreren Fallstudien ausgewählter Gewässer dargestellt, darunter auch der Schwarze Regen und die Isar in Niederbayern.

Mit Material von epd