Studie: Mit Omega-3-Fettsäuren gegen unreine Haut

Schon länger ist bekannt, dass die Ernährung die Haut beeinflusst. Besonders Milch, Eiweiß-Drinks zum Muskelaufbau und Fast-Food lassen Mitesser sprießen. Entscheidenden Einfluss haben einer neuen Studie zufolge auch sogenannte Omega-3-Fettsäuren, also ungesättigte Fettsäuren. Grundsätzlich weiß man, dass Omega-3-Fettsäuren überlebenswichtig sind - allerdings in der richtigen Dosierung.

Zu wenig Fettsäuren sind schlecht für die Haut

Wer zu wenig davon hat, muss mit Hautunreinheiten rechnen. Das zeigte sich bei 94 von 100 Akne-Patienten, so Studienautorin Anne Gürtler von der Münchner Ludwig-Maximilians-Universität. Bei dieser Studie wurden100 Akne-Patienten untersucht und es wurde bei ihnen ein signifikanter Mangel an Omega-3-Fettsäuren im Blut festgestellt. Dieser Mangel konnte mit der Ernährung und dem Schweregrad der Erkrankung in Verbindung gesetzt werden.

Omega-3-Fettsäuren in Fischen, Nüssen und Hülsenfrüchten

Omaga-3-Fettsäuren sind in Fischen wie Makrelen und Lachs, in Nüssen und Hülsenfrüchten enthalten. Anne Gürtler und ihr Team wollen nun ihren Akne-Patienten Fischöl-Kapseln geben und beobachten, ob die Pickel verschwinden. Mit dieser Nahrungsergänzung soll gezielt auf den richtigen Spiegel der Omega-3-Fettsäuren im Körper hingearbeitet werden. Um dann zu sehen, ob sich das Hautbild entscheidend verbessert.

Zu viel Omega-3-Fettsäuren sind schädlich

Omega-3-Fettsäuren wirken generell gegen Entzündungen. Aber Vorsicht: Zu viel davon ist schädlich. Eine Portion fettreicher Fisch pro Woche deckt bereits die empfohlene Dosis. Linsen und Kichererbsen eignen sich auch sehr gut um diesen wertvollen Baustein im Körper bereitzustellen. Generell bestehe in der Bevölkerung eine Tendenz an zu niedrigen Omega-3-Fettsäurespiegeln.