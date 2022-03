Studie: Mädchen halten sich für weniger talentiert

Mädchen haben oft weniger Vertrauen in ihr Talent als Jungen. Dies ergab eine spezielle Auswertung der internationalen Pisa-Studie von 2018, für die mehr als eine halbe Million Schülerinnen und Schüler in 72 Ländern befragt worden waren.

Unterschiede bei Wohlstand und Leistung

Die Unterschiede sind umso größer, je höher der wirtschaftliche Entwicklungsstatus eines Landes ist und je besser die Leistungen der Schüler sind. Das fanden Clotilde Napp von der Universität Paris-Dauphine und Thomas Breda von der Paris School of Economics heraus. Als Gründe dafür sehen sie, dass in den wohlhabenderen Gesellschaften der Individualismus stärker verankert sei und Selbstverwirklichung und Selbstdarstellung eine größere Bedeutung hätten. Saudi-Arabien ist das einzige Land in der Pisa-Studie, in dem Mädchen stärker an die eigenen Talente glauben als Jungen.

Mangelndes Selbstvertrauen hat Konsequenzen im Beruf

Selbst leistungsstarke Mädchen, die also gute Gründe hätten an ihre eigenen Fähigkeiten zu glauben, tun dies demnach weniger häufig als männliche Teenager. Und das hat Konsequenzen. Für das gesamte Berufsleben. Armin Falk, Wirtschaftswissenschaftler von der Universität Bonn, konnte nachweisen: "(...) dass Mädchen tatsächlich eine signifikant geringere Bereitschaft aufweisen, in einen Wettbewerb einzutreten als Jungs im gleichen Alter."

Geringere Erwartungen ans Einkommen

Ein ähnliches Muster ergibt auch der Vergleich der Lohnerwartungen. Auch da zeigten sich beträchtliche Unterschiede zwischen den Geschlechtern, so der Wirtschaftswissenschaftler: "Schon als Teenager rechnen sich Mädchen für ihre spätere berufliche Laufbahn ein deutlich geringeres Gehalt aus als Jungen." Mädchen haben also von Haus aus eine geringere Erwartung an ihr späteres Einkommen - unabhängig von ihrer tatsächlichen Leistung.