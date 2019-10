Studie: Landwirtschaft spielt eine Rolle beim Insektensterben

Käfer, Schmetterlinge, Spinnen, Zikaden und Heuschrecken: um herauszufinden, wie viele davon wo leben, haben Wissenschaftler 150 Grasflächen und 140 Waldstücke untersucht – über zehn Jahre lang. Das Ergebnis ist klar, überall nimmt die Zahl der Insekten erheblich ab. Die Forscher um Sebastian Seibold und Wolfgang Weisser von der Technischen Universität München sind selbst beeindruckt von den Ergebnissen.

"Wir haben auch wirklich gesehen, dass die Artenzahl über alle Waldflächen hinweg und über alle Grünlandflächen hinweg abgenommen hat. Und ich finde das schon eine Hausnummer. Das geht schon ein Stück weit in Richtung Aussterben, wenn Arten auf 150 Flächen verschwinden." Sebastian Seibold, Ökologe an der TU München und Hauptautor der Studie

Rückgang überall spürbar

Innerhalb von zehn Jahren ist auf den untersuchten Flächen ein Drittel der Arten verschwunden. Dass Insekten verschwinden, dazu wird vor allem in den vergangenen Jahren mehr geforscht. Vor zwei Jahren hatte eine Forschergruppe aus Krefeld die erste große, methodisch ausgereifte Langfriststudie veröffentlicht. Auch damals waren die Rückgänge beachtlich, doch es wurden vor allem Schutzgebiete untersucht. Die Forscher der TU München haben nun auch landwirtschaftlich stärker genutzte Flächen in ihre Untersuchung einbezogen.

"Wir hätten gedacht, dass die Rückgänge in den Schutzgebieten zumindest geringer sind als in den intensiv bewirtschafteten Flächen. Aber das war nicht der Fall. Der Rückgang war wirklich ähnlich." Sebastian Seibold, Ökologe an der TU München

In den Schutzgebieten gab es allerdings von Anfang an deutlich mehr Insekten. Daran hat sich bis heute nichts geändert, doch die Zahl der Arten ging trotzdem erheblich zurück.

Größter Insekten-Schwund in der Umgebung von Äckern

Ist die Landwirtschaft also gar nicht schuld am Artenrückgang? Wahrscheinlich doch, denn spannend wird es bei der Betrachtung der Umgebung. Rund um die Äcker zeigt sich nämlich der größte Insektenschwund.

"Auch wenn man noch nicht sagen kann, ob’s konkret an Spritzmitteln oder an Verlust an Lebensraum in der Landschaft oder an anderen Dingen liegen, kann man doch irgendwie sagen: Es muss mit dieser ackerbaulichen Nutzung in Zusammenhang stehen." Sebastian Seibold, Ökologe an der TU München

Oft war bereits über den Zusammenhang von Landwirtschaft und Insektensterben diskutiert worden, doch klare Belege gab es noch keine. Mit ihrer Studie, die Teil eines größeren Projekts mit dem Namen "Exploratorien zur funktionellen Biodiversitätsforschung" ist, können die Forscher das zum ersten Mal statistisch nachweisen.

"Wir wissen natürlich aus vielen Studien, dass Insektizide Einfluss auf Insektenpopulationen hat, dass bestimmte Formen der Grünlandbewirtschaftung Einfluss auf Insektenpopulationen hat, das wissen wir alles. Aber der Zusammenhang mit diesen zeitlichen Trends, mit diesem Insektensterben, der war bisher so kausal noch nicht gegeben." Sebastian Seibold, Ökologe an der TU München

Lösung nur gemeinsam möglich

Wie geht es nun weiter? Für den Krefelder Insektenexperten Martin Sorg kann eine Lösung nur gemeinsam mit den Landwirten gefunden werden. Doch bis dahin müssen noch einige Schritte getan werden.

"Die Landwirte erfassen zwar ihren Pestizid-Einsatz, aber dieser Datensatz steht im Grunde für wissenschaftliche Untersuchungen zunächst mal nicht zur Verfügung." Martin Sorg, Entomologischer Verein Krefeld

Die Daten wären auch für die Münchner Forscher spannend, denn dann könnten sie ihre Ergebnisse mit dem abgleichen, was wirklich auf den Böden gemacht wird. So könnte man Zusammenhänge besser verstehen und hätte einen wissenschaftlich fundierten Hinweis, was man als nächstes unternehmen kann. Gemeinsam mit den Landwirten, damit weniger Insekten sterben in Deutschland.