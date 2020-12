Studie: Klimaschutz lohnt sich auch für die eigene Gesundheit

Wer für klimafreundliche Städte sorgt, tut auch etwas für seine eigene Gesundheit und die seiner Mitmenschen. Das geht aus den Daten des "Lancet Countdown on Health and Climate Change 2020" hervor. Der wurde am 3. Dezember 2020 vorgestellt. Setzen wir dem Klimawandel nichts entgegen, werde unser Gesundheitssystem zukünftig mit schweren Herausforderungen zu kämpfen haben, schlussfolgert die internationale Forschungsinitiative. Dabei könnten und müssten alle Bereiche der Gesellschaft etwas beitragen.

Expertin: "Wir brauchen eine Hitzewehr"

Prof. Dr. med. Claudia Traidl-Hoffmann, Direktorin des Instituts für Umweltmedizin des Helmholtz Zentrums München, hat den "Lancet Countdown 2020" mit analysiert. Die Prognose hört sich düster an: "Klimaerwärmung bedeutet, dass wir mehr Erkrankungen haben werden – chronische Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems, der Lunge, des Verdauungssystems genauso wie Infektionskrankheiten, wie Malaria oder Borreliose. Das ganze System Mensch ist betroffen."

Dazu komme, dass "die heißen Sommer, die wir jetzt kennen, in Zukunft die kühleren Sommer sein werden", meint sie. Darauf müsse man das öffentliche Gesundheitssystem vorbereiten - etwa mit Notfallplänen. Und "wir brauchen eine Hitzewehr – so wie wir eine Feuerwehr brauchen", sagt Traidl-Hoffmann. Hitzewellen könnten für ältere Menschen oder Menschen mit Vorerkrankungen tödlich sein, warnt sie.

Dabei hätten einige bayerische Städte schon durchaus gute Pläne vorbereitet, lobt sie beispielsweise Augsburg - nur ob das im Ernstfall auch klappt, da ist sich Traidl-Hoffmann nicht so sicher.

Aus Corona-Krise für die Klima-Krise lernen

Mehrere deutsche Forschungseinrichtungen, darunter das Helmholtz Zentrum München und die Ludwig-Maximilians-Universität München, haben aufgrund der Ergebnisse des "Lancet Countdowns" einen sogenannten "Policy-Brief", also eine Art Empfehlungsschreiben an die deutsche Politik verfasst. Die Organisationen betonen, dass die Corona-Pandemie die medizinischen, die gesellschaftlichen und auch die wirtschaftlichen Folgen einer globalen gesundheitlichen Krise deutlich vor Augen geführt habe.

Die Krise zeige aber auch, wie wichtig weltweite wissenschaftliche Zusammenarbeit und entschlossenes politisches Handeln bei der Krisenbewältigung sind. Nach Überzeugung der Projektpartner lässt sich daraus viel für die Bekämpfung des Klimawandels lernen. Die "zupackende Bearbeitung dieser Herausforderungen ist die beste Gelegenheit, die öffentliche Gesundheit zu verbessern", heißt es in dem Empfehlungsschreiben.

Wichtige Bereiche: Stadt, Ernährung und Transport

"Zupacken" heißt den Autorinnen und Autoren zufolge vor allem, Veränderungen in drei Bereichen anzustoßen: Mit nachhaltigen Städten, bei Nahrungs- und bei Transportsystemen. In der Ernährungspolitik sollte das Ziel verfolgt werden, gesunde Ernährungsleitlinien und nachhaltige Qualitätsstandards zu verbinden. Dazu gehörten auch verbindliche Richtlinien für Werbung und eine bessere Ernährungsbildung.

Beim Transport sollte gefördert werden, was keinen Motor braucht: also ein Ausbau von Fahrrad- und Fußwegen und weniger Parkplatz- und Straßenbau. Damit werde nicht nur die Luftverschmutzung verringert, sondern Menschen auch zu mehr Bewegung animiert.

In den Städten sollte das Hitzerisiko durch gezielte Stadtplanung verringert werden: mehr Grünflächen, Parks, Dachbegrünung. Stadtplaner und Experten sollten außerdem zusammen individuelle Lösungen für Stadtteile entwickeln, damit mehr Bewegung, bessere Versorgung durch regionale Landwirtschaft und ein gut vorbereitetes Gesundheitssystem entstehen können.

Umsetzung durch Politik, Wirtschaft und Bürger

Bei der Umsetzung seien alle Bereiche der Gesellschaft gefragt, betonen die Autorinnen und Autoren des "Lancet Countdowns." Manchmal klappt das auch ganz gut. "In den städtischen Münchner Kinderkrippen wird jetzt schon ausschließlich frisch gekocht, mit 100 Prozent Bio-Lebensmitteln", sagt Katrin Habenschaden (Bündnis 90/Die Grünen), zweite Bürgermeisterin der Stadt München. Laut Koalitionsvertrag der rot-grünen Stadtregierung soll bis 2025 in der Versorgung mit Biolebensmitteln, ein Anteil von 100 Prozent auch bei allen städtischen Kindergärten und Schulen erreicht sein.

Die Mitwirkenden des Policy-Briefs loben die Parkraumbewirtschaftung und auch den Parkplatzrückbau in München, zugunsten von Grünflächen. "Mit dem Radentscheid haben uns die Bürgerinnen und Bürger einen kleinen Schubs gegeben", meint Habenschaden.

Ein Bündnis verschiedener Umwelt- und Verkehrsinitiativen hatte 2019 einen Bürgerentscheid herbeigeführt, der für mehr Fahrradwege, bessere Abstellmöglichkeiten und sicheres Vorankommen beitragen soll. Aber auch in der Wirtschaft zeigten sich Initiativen zu mehr Klimafreundlichkeit. So führte beispielsweise die Handelskette Lidl im März eine eigene fair gehandelte Schokoladenmarke ein.

Städte: Risiken - aber auch Chancen auf Veränderung

Gerade in den Ballungsräumen sehen die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die am "Lancet Countdown" mitgearbeitet haben, große Bedrohungen durch den Klimawandel – und große Chancen auf viel Veränderung. 75 Prozent der Bevölkerung leben in Deutschland in Städten. "Stadtbewohner sind aufgrund urbaner Hitzeinseln besonders großer Hitze und Hitzewellen ausgesetzt", warnt der Report. "Ebenso sind sie von Luftverschmutzung und Verkehrslärm betroffen, was ihre Gesundheit und Lebensqualität erheblich belastet."

Besondere Anpassungsmaßnahmen seien deshalb erforderlich. "Mehr Grünflächen wirken wie ein Hitzeschild", erklärt Martin Glöckner, Geschäftsführer von Green City e.V. (München). Da sei die Stadtplanung gefragt, nachhaltige Entscheidungen zu treffen und Anreize zu setzen. "München ist die Stadt mit der höchsten Dichte an Ladestationen für Elektrofahrzeuge", lobt er, "auch hat man beim Bau, bei der Stadtentwicklung bewusst die Frischluftschneisen freigehalten."

Die sogenannte 10H-Regelung hingegen kritisiert er als Fehlentscheidung gegen den Ausbau erneuerbarer Energien. Als 10H-Regelung wird eine Bestimmung in der Bayerischen Landesbauordnung bezeichnet, wonach seit dem 17.11.2014 Windkraftanlagen "einen Mindestabstand vom 10-fachen ihrer Höhe zu Wohngebäuden in Gebieten mit Bebauungsplänen, innerhalb im Zusammenhang bebauter Ortsteile und im Geltungsbereich von Satzungen nach § 35 Abs. 6 BauGB einhalten" müssen.

Jeder kann etwas beitragen

"Ich transformiere mich jeden Tag ein bisschen mehr", erzählt Prof. Claudia Traidl-Hoffmann, die heute mit dem Zug zur Arbeit gefahren ist. Sie versuche ihren "Transport aktiver", ihre "Ernährung klimafreundlicher" zugestalten, und natürlich forschten sie jeden Tag daran. Zum Beispiel im Rahmen der interdisziplinären Helmholtz Klimainitiative.

Katrin Habenschaden gründete dagegen das "Kartoffelkombinat", eine nachhaltige, genossenschaftliche Gärtnerei, die sich für regionale Lebensmittelversorgung einsetzt. "Weil eine nachhaltige Lebensweise nicht nur unseren Kindern zugute kommt, sondern uns allen, jetzt schon", sagt sie. Und in den Büroräumen von "Green City" hat man einem imposanten, wuchsfreudigen Efeu, ein Klettergerüst an der Zimmerdecke gespannt.

Was hinter dem "Lancet Countdown" steckt

Der "Lancet Countdown on Health and Climate Change" ist eine internationale, interdisziplinäre Forschungskooperation, der über 120 Forscherinnen und Forscher aus 38 führenden Wissenschaftseinrichtungen auf der ganzen Welt angehören. Untersucht werden Wechselwirkungen zwischen öffentlicher Gesundheit und Klimawandel, jedes Jahr wird eine Bestandsaufnahme veröffentlicht.

Ziel ist es, Entscheidungsträgern hochwertige wissenschaftliche Daten für ihre Politik zur Verfügung zu stellen. Der "Lancet Countdown" stützt sich dabei auf das Fachwissen aus den Bereichen Klimawissenschaften, Wirtschaftsforschung, Sozialwissenschaften und Medizin. 2020 wurde er zum fünften Mal veröffentlicht. Insgesamt werden 43 verschiedene Faktoren analysiert, um zu beurteilen, welche Folgen die gegenwärtige Klimapolitik für die Gesundheit der Bevölkerung hat.