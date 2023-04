Studie: Honigbienen ist es im Buchen-Steigerwald zu dunkel

Wie Wissenschaftler der Uni Würzburg herausgefunden haben, ist es Honigbienen im fränkischen Steigerwald mit seinem Buchenbestand offenbar zu dunkel. Ein Team um den Biologen Dr. Benjamin Rutschmann hat Bienenstöcke im Steigerwald beobachtet, um zu erforschen, welche Rolle der Wald als Lebensraum für Honigbienen spielt.

Bienen bewohnten ursprünglich Baumhöhlen

Bienen verbindet man gemeinhin eher mit blühenden Wiesen als mit dichten Wäldern. Der Wald gilt aber als ursprünglicher Lebensraum der Westlichen Honigbiene, da er Nistplätze in Form von Baumhöhlen bietet. Das für die Würzburger Biologen überraschende Ergebnis: Die Bienen nutzen den Steigerwald weit weniger als erwartet. Völker, die tief im Wald lebten, mussten oft weite Strecken zur Nahrungsbeschaffung zurücklegen. Dafür analysierten die Forscher den sogenannten Schwänzeltanz der Bienen, mit dem die Tiere ihren Artgenossen auch den ungefähren Standort einer Futterquelle mitteilen. "Speziell im Spätsommer war die Versorgung mit Pollen im Wald nicht oder nur unzureichend gewährleistet, obwohl gerade dies eine kritische Zeit für die Bienenvölker und ihre Brut ist", so Rutschmann.

Viele Buchen verdunkeln den Wald

Einer der Hauptgründe dafür ist den Forschern zufolge die Buche, die im Steigerwald rund 70 Prozent des Baumbestands ausmacht: "Buchenwälder sind dunkel, da wächst nicht viel am Boden. Kaum eine Pflanze kommt nach dem Kronenschluss mit den Lichtverhältnissen in Buchenwäldern klar, also fehlt die so wichtige diverse Krautschicht", so der Biologe. "Für ein bienenfreundlicheres Umfeld sollten Waldbestände mit insektenbestäubten Bäumen – Kirsche, Linde, Ahorn, Weide, Roß- oder Edelkastanie – diversifiziert werden", rät Rutschmann.