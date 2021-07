Studie erklärt: Darum fliegen Bierdeckel nicht weit

Bierdeckelweitwurf: Zwar ist das (noch) keine olympische Disziplin, in jedem Fall aber ist es eine sportliche Herausforderung. Das Problem ist nämlich, dass Bierdeckel schon nach kurzer Zeit ihre Bahn verlassen, zur Seite trudeln und zu Boden fallen. Mit Weitwurf hat das denn nichts mehr zu tun. Doch warum verhält sich der Bierdeckel so?

Auf die Frage des Problems sind Forscher bei ein paar Bier gekommen. "Warum die sich eigentlich immer aufrichten. Das war uns nicht wirklich klar. Und was uns noch viel mehr fasziniert hat, warum die sich immer in einer Drehrichtung aufrichten", erklärt ganz nüchtern Johann Ostmeyer vom Helmholtz-Institut für Strahlen und Kernphysik in Bonn.

Mit der Bierdeckel-Wurfmaschine zur Lösung

Um dem Geheimnis der trudelnden Pappscheibe auf die Spur zu kommen, hat er mit Kollegen eigens eine Bierdeckel-Wurfmaschine gebaut. Mit einer Hochgeschwindigkeitskamera sind die Physiker dann dahinter gekommen, was da passiert. Nach spätestens 0,45 Sekunden kippt der rotierende Bierdeckel etwas nach hinten. Zum Vergleich: Spielkarten kommen schon nach 0,24 Sekunden auf die schiefe Bahn, CDs erst nach 0,8 Sekunden.

Ursache ist das Zusammenspiel von Gravitation, Auftrieb und Drehimpuls-Erhaltung: Einerseits kippt der Deckel durch die Schwerkraft schon kurz nach dem Wurf etwas nach hinten. Er bekommt also einen Anstellwinkel, ähnlich wie ein landendes Flugzeug.

Diese Neigung sorgt im Luftstrom für Auftrieb. "Allerdings greift die Auftriebs-Kraft nicht im Zentrum des Deckels an, sondern im vorderen Drittel", so der Physiker Ostmeyer, der die Idee zu der Studie hatte. Dieses Phänomen ist vergleichbar, wie wenn man versuchen würde, freihändig mit dem Rad um eine Kurve zu fahren: Ist man zu schnell, kippt das Rad weg und man liegt am Boden, genau wie der Bierdeckel.

Die Bierdeckel-Rotation stabilisiert dessen Flug

Normalerweise würde sich die runde Pappe bald überschlagen. Das tut sie auch tatsächlich – aber nur, wenn sie eher unkonventionell geworfen wurde. Meistens aber wird ein Bierdeckel beim Wurf in Drehung versetzt, ähnlich wie ein Frisbee, mit dem Effekt, dass er sich wie eine Art Kreisel verhält. Diese Rotation stabilisiert den Flug und verhindert das Überschlagen. Stattdessen führt die Auftriebskraft dazu, dass der Deckel zur Seite abdriftet – nach rechts, wenn er linksherum rotiert; andernfalls nach links.

Die größten Erfolge beim Werfen erzielt man mit Spielkarten. Diese fliegen bis zu 60 Meter weit. Am stabilsten und damit weitesten fliegen Bierdeckel übrigens, wenn sie sich sehr rasch drehen – ein Trick, den auch der wohl weltbeste Spielkarten-Werfer Rick Smith Jr. beherrscht. Dessen Rekord-Wurfweite beträgt mehr als 60 Meter. Länger als 0,45 Sekunden bewegen sich aber auch schnell rotierende Bierdeckel nicht geradeaus. "Wer wirklich weit und genau werfen möchte, der sollte die Deckel direkt senkrecht aufrichten und in Rückwärtsdrehung versetzen", verrät Ostmeyer und warnt im selben Atemzug vor möglichen Verletzungen.

