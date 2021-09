Studie: Corona dämpft Lebenszufriedenheit von Abiturienten

Corona hat die Lebenszufriedenheit von Abiturientinnen und Abiturienten des Jahrgangs 2020 stark gedämpft. Auf einer Skala von 0 für sehr unzufrieden bis 10 für sehr zufrieden sei der Wert in diesem Jahrgang um 0,5 auf 6,8 gesunken. "Dieser Einbruch ist untypisch für junge Menschen in diesem Lebensabschnitt. Er entspricht zum Beispiel dem drastischen Rückgang der Lebenszufriedenheit in Kriegsgebieten", sagt IAB-Forscher Malte Sandner. In der Gesamtbevölkerung sei der Wert dagegen weniger stark zurückgegangen.

Unentschlossene am wenigsten zufrieden

Am stärksten sind die Zufriedenheitswerte bei den Abiturientinnen und Abiturienten gesunken, die sich Ende 2020 weder für ein Studium noch für eine Ausbildung entschieden hatten. Der IAB-Studie zufolge haben 38 Prozent der Befragten keine Pläne für ein Studium oder eine Ausbildung gehabt und befanden sich bei der Befragung in einem Überbrückungsjahr. In dieser Gruppe sank laut IAB die Lebenszufriedenheit am stärksten.

Unzufrieden weil Studium und Berufsschule ausfallen

Für die Lebenszufriedenheit von denen, die eine Ausbildung oder ein Studium angefangen hatten, spielte vor allem die Frage der Präsenz am Ausbildungsplatz oder an der Uni eine Rolle: Mit einem Wert von 6,6 sind laut IAB besonders diejenigen überdurchschnittlich unzufrieden, für die Studium oder Berufsschule ganz ausgefallen sind.

Digitalunterricht besser als Unterrichtsausfall

Dagegen sind Abiturientinnen und Abiturienten, die Digitalunterricht angeboten bekamen, mit einem Wert von 6,9 etwas zufriedener. "Bei künftigen Abwägungen zu Infektionsschutzmaßnahmen müssen die starken negativen Auswirkungen der Schul- und Hochschulschließungen Berücksichtigung finden", erklärt IAB-Forscherin Sarah Bernhard.