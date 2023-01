Studie: CO2-Label auf Mahlzeiten beeinflusst Essensauswahl

Beim Lebensmittel-Einkauf, in der Kantine oder im Restaurant achten nur wenige darauf, wie groß der CO2-Fußabdruck ihrer Mahlzeit ist - es sind nur etwa 13 Prozent der Verbraucher und Verbraucherinnen. Das haben Wissenschaftler der Ludwig-Maximilians-Universität München herausgefunden.

Entscheiden wir anders mit einer CO2-Info?

In einem Feldversuch wollten sie deswegen wissen, ob sich daran etwas ändert, wenn sich auf den Lebensmitteln Infos zum CO2-Abdruck befinden. Dafür haben die Wissenschaftler zwei Wochen lang an der Münchner Mensa beobachtet, wie über 10.000 Gäste auf verschiedene CO2-Label reagierten.

Manche sahen die durch das Gericht verursachten CO2-Emissionen in Gramm. Andere sahen ihren Verbrauch des CO2-Budgets, andere bekamen Infos darüber, wie hoch die durch das Gericht verursachten Umweltschäden in Euro sind. Das Ergebnis: CO2-Angaben führen dazu, dass die Gäste im Schnitt klimafreundlichere Gerichte wählen.

Auch die Form der CO2-Bilanz spielt eine Rolle

Doch dies gilt nicht gleichermaßen für alle Arten der Angaben, erklärt der Wirtschaftswissenschaftler und Studienleiter Thorsten Sellhorn. So hätte ihm zufolge die Information darüber, wieviel Euro an Umweltschäden beispielsweise ein Schnitzel verursacht, die größte verhaltenssteuernde Wirkung. Hier wurde bis zu knapp zehn Prozent weniger CO2 durch die Mahlzeiten verursacht als in der gleichen Situation ohne diese Information.

Gutes Beispiel für Politik und Unternehmen?

Sellhorn hofft, dass die Studie Politik und Unternehmen dazu anregt, über eine mögliche CO2- Kennzeichnung von Lebensmitteln nachzudenken. Denn sie könne Konsumenten tatsächlich dazu anreizen, sich nachhaltiger zu verhalten.

