Studie bestätigt: Ivermectin unwirksam bei Covid-19

Das Parasitenmedikament Ivermectin befreit Pferde von Würmern und wird bei Menschen gegen Krätzemilben und bestimmte Fadenwürmer eingesetzt. Bereits zu Beginn der Corona-Pandemie hatte es Hoffnungen geweckt, dass es auch gegen Viren wie SARS-CoV-2 helfen könnte. In der Folge gab es dazu viele, vor allem kleinere Studien, deren Qualität und allgemeine Aussagekraft Experten zufolge fragwürdig waren. Teilweise wurden auch Studien wegen des Verdachts auf Betrug zurückgezogen. In einer Münchner Klinik wurde Ivermectin zeitweise versuchshalber eingesetzt. Im Sommer 2021 konnte eine Studie der Würzburger Uniklinik keine Belege für die Wirksamkeit des Medikaments gegen Covid-19 finden.

Ivermectin als vermeintliches Wundermittel

Trotzdem entstand ein regelrechter Hype um das Medikament, vor allem in Lateinamerika. Laut der Virologin Sandra Ciesek von der Uniklinik Frankfurt hätten dort zeitweise sehr viele Menschen Ivermectin selbstständig eingenommen. Geplante Studien hätten nicht mehr durchgeführt werden können, weil es kaum noch Menschen gab, die zum Zeitpunkt der Studie nicht schon vorher das Medikament eingenommen hatten. Zuletzt galt Ivermectin vor allem unter Impfgegnern als Wunderwaffe gegen die Pandemie.

Ivermectin laut Studie klinisch unwirksam

In einer großen Doppelblind-Studie aus Brasilien, veröffentlicht im "New England Journal of Medicine", erwies sich Ivermectin jetzt als klinisch unwirksam, sowohl in Bezug auf das Risiko einer Krankenhauseinweisung, als auch auf die Dauer des Klinikaufenthalts oder die Genesung nach einer Infektion. Die mehr als 3.500 Teilnehmer hatten wegen ihres Alters oder wegen Vorerkrankungen ein erhöhtes Risiko für einen schweren Covid-Verlauf. 679 von ihnen erhielten Ivermectin, ebenso viele ein Placebo, die übrigen knapp 2.160 Patienten wurden anders behandelt. Der Infektionsimmunologe Leif Erik Sander von der Charité Berlin äußerte sich zu der Studie auf Twitter: "It doesn't work." Ivermectin zeige keine Wirksamkeit bei Corona.