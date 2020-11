Studie: Auf dem Land nicht mehr Corona als in der Stadt

In ländlichen Gebieten reichen also wenige lokale Hotspots, um die Infektionszahlen blitzartig in die Höhe zu treiben. Hotspots wie im Landkreis Berchtesgadener Land zum Beispiel würden in München deutlich weniger ins Gewicht fallen, weil die Anzahl an Einwohnern entsprechend größer ist und die vielen Gesunden den einen Ausbruch statistisch gewissermaßen abfedern.

Schnell hoch, und schnell wieder runter?

Genauso schnell wie die Zahlen in einem ländlichen Gebiet steigen, können sie aber auch wieder sinken. Zumindest, wenn entsprechende Maßnahmen ergriffen werden. Der Landkreis Berchtesgadener Land etwa wurde zwei Wochen früher als das restliche Deutschland in den Lockdown geschickt, inklusive Gastronomie, Kitas und Schulen. Inzwischen sind die Infektionszahlen im Landkreis auf 137,8 pro 100.000 Einwohner und sieben Tagen gesunken; Kitas und Schulen sind wieder offen.

Ob der neuerliche bundesweite Teil-Lockdown das Infektionsgeschehen auch deutschlandweit eindämmen kann, ist noch nicht klar. Wissenschaftliche Studien, die den ersten Lockdown im Frühjahr untersucht haben, sprechen aber dafür, dass die Zahlen bald rückläufig sein könnten.