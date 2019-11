Studenten der TH Nürnberg konstruieren Flaschenmusik-Maschinen

Die Aufgabe der rund 120 Studentinnen und Studenten der Technischen Hochschule Nürnberg war der Bau einer Flaschenmusik-Maschine. Diesem Thema widmeten sich die Maschinenbau-Erstsemester eine ganze Woche lang und hoben dabei das physikalische Phänomen der Flaschenmusik auf ein neues Level. In zwölf Arbeitsgruppen entwickelten sie verschiedene Flaschenmusik-Maschinen, die einer Jury aus Wissenschaft und Industrie präsentiert wurden.

Von "Jingle Bells" bis "Hänschen klein" - das alles kommt aus der Flasche

Heraus kamen Prototypen, die rockige Evergreens wie "Smoke on the Water" oder Weihnachtsmusik spielten. Aber auch die Titelmelodie von Tetris, das Kinderlied "Hänschen klein" oder die Europa-Hymne waren zu hören. Die Konzepte der Flaschenmusik-Maschinen waren dabei völlig unterschiedlich. Während einige Gruppen Töne durch einen Luftstrom erzeugten, setzten andere auf ein Walzen-Prinzip, welches vom Drehorgelspielen bekannt ist.

Praktische Erfahrungen für die Erstsemester

Der Dekan der Fakultät Maschinenbau und Versorgungstechnik, Professor Berthold von Großmann, war beeindruckt von den vielen unterschiedlichen Lösungsansätzen der Erstsemester: "Ich finde die Ergebnisse toll. Ich bin schon die ganze Woche durch die Gänge und Räume gegangen und habe mich jedes Mal gefreut, wenn irgendetwas Neues kam. Was mich besonders freut, ist, dass sehr viele kreative Lösungen gebracht worden sind, die ich so nicht erwartet habe." Die Projektwoche am Anfang des Semesters hat das Ziel, dass die Studierenden gleich zu Beginn ihres Studiums praktische Erfahrungen sammeln können. Es gehe darum, dass das trockene erste Semester, in dem es erst einmal um Mathematik, Physik und Mechanik geht, ein bisschen aufgelockert werde, so von Großmann. Außerdem sehen die Studenten so, was man denn alles mit dem Maschinenbau später mal machen kann.

Nach Überraschungseiern nun Flaschenmusik

Die Projektwoche an der Technischen Hochschule Georg Simon Ohm fand bereits zum zweiten Mal statt. Im vergangenen Jahr mussten die Maschinenbau-Erstsemester Befüllungsmaschinen für Überraschungseier entwickeln.