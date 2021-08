Stiko und Ema: Wie sie über Impf-Empfehlungen entscheiden

Es ist etwas verwirrend: Zugelassen sind die Impfstoffe von Biontech/Pfizer und Moderna jeweils für 12- bis 15-Jährige. Die Europäische Arzneimittelbehörde (EMA) hat die beiden mRNA-Vakzine für die Altersgruppe für sicher erklärt und eine Zulassung empfohlen – die eigentliche Zulassung kommt dann formal von der EU-Kommission. Doch in Deutschland hat die Ständige Impfkommission (Stiko) bislang noch keine allgemeine Impfempfehlung für 12- bis 15-Jährige ausgesprochen, hält eine Impfung auf Wunsch und nach Beratung aber für möglich.

Impfstoffe sicher für die EMA, aber nicht für die Stiko?

Das ist nicht so widersprüchlich, wie es im ersten Moment scheint: Zulassung und Empfehlung sind zwei verschiedene Dinge, die EMA und die STIKO nehmen jeweils andere Perspektiven ein. "Sie können sich das ja auch mal so vorstellen, dass ja auch ein Auto im Prinzip erstmal vom TÜV zugelassen wird, aber die Straßenverkehrsordnung dann zusätzlich existiert", sagt Klaus Überla, Mitglied der Ständigen Impfkommission. Der Professor ist Direktor des Virologischen Instituts der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen.

Wie die EMA bei Impfungen entscheidet

In den meisten Fällen werden Impfstoffe und Medikamente mittlerweile auf EU-Ebene und nicht nur auf nationaler Ebene zugelassen. Ausnahme ist beispielsweise der russische Impfstoff Sputnik V, den Ungarn eingesetzt hat, obwohl es keine Zulassung auf EU-Ebene gibt. Die EMA fragt für eine Zulassung: Ist der Impfstoff wirksam und sicher? Verhindert er eine Erkrankung und treten schlimmere Nebenwirkungen auf?

Um das zu bewerten, müssen die Hersteller Studiendaten liefern. Als es um die Zulassung für 12- bis 15-Jährige für den Biontech/Pfizer-Impfstoff ging, legte der Hersteller eine Studie mit etwa 2.000 Kindern und Jugendlichen vor. Davon hat etwa die Hälfte das Vakzin erhalten, niemand in dieser Gruppe wurde später positiv auf Covid-19 getestet. In der Kontrollgruppe waren es 16 Probanden. Gleichzeitig wurden keine schlimmeren Nebenwirkungen beobachtet, die Impfreaktionen waren vergleichbar mit denen von Erwachsenen: Schmerzen im Arm, Müdigkeit, Fieber etc.

Daraus schloss die EMA: Der Nutzen überwiegt das Risiko, es ist grundsätzlich wirksam und sicher, 12- bis 15-Jährige zu impfen. Allerdings erwähnt auch die EMA, dass die Zulassungsstudie nicht ausreicht, um seltene, schwerere Nebenwirkungen auszuschließen. Deswegen beobachtet die EMA laufend Sicherheit und Effizienz bei den Impfungen.

EMA entscheidet über Vertretbarkeit von Impfung

Trotz dieser gewissen Unsicherheit lässt die EMA den Impfstoff zu, weil ihre Kriterien erfüllt sind. Zu lasch ist die Prüfung der EMA deshalb nicht, sagt Virologe Überla: "Sonst käme ja auch kein neuer Impfstoff auf den Markt. Sie können ja nicht mit Millionen von Leuten im Rahmen von Zulassungsstudien die Wirksamkeit prüfen."

Bei der Zulassung durch die EMA geht es zunächst nur darum, ob es vertretbar ist, überhaupt zu impfen – weil es mehr Nutzen bringt, als Schaden. Es geht dabei nicht darum, ob sich Millionen von Menschen impfen lassen sollten.

Wie die Stiko über Impfungen entscheidet

Bei einer Impfempfehlung durch die STIKO geht es genau darum: Für wen ergibt eine Impfung wann Sinn? Da spielen mehr Faktoren eine Rolle als bei der Zulassung durch die EMA: Wie groß ist das Risiko einer schweren Erkrankung? Wie groß ist das Risiko, sich überhaupt anzustecken?

"Wenn ich eine ganz niedrige Infektionszahl habe, ist der Nutzen der Impfung gering. Weil ich ja niemanden schütze", sagt Stiko-Mitglied Überla. Das Risiko aber bliebe das Gleiche – und das ist aus Sicht der Stiko derzeit noch nicht ausreichend genug geklärt, um eine allgemeine Empfehlung für gesunde Jugendliche auszusprechen.

Anders ist es aus Sicht der Stiko bei 12- bis 15-Jährige mit bestimmten Vorerkrankungen wie Trisomie 21. Sie könnten wahrscheinlicher schwer erkranken, deswegen ist der Nutzen der Impfung größer. Für sie empfiehlt die Stiko eine Impfung.

Zulassung von Impfstoff und Empfehlung der Impfung ist nicht das Gleiche

Bei einer Zulassung geht es also ganz grundsätzlich darum, ob ein Impfstoff verabreicht werden darf – deswegen muss er aber noch nicht für alle Menschen gleichermaßen empfohlen sein.

Beispielsweise ist eine Tollwut-Impfung in der EU zugelassen, die Stiko empfiehlt diese aber nicht allgemein, sondern nur für Menschen, die durch Reisen oder Kontakt zu Fledermäusen einem besonderen Risiko ausgesetzt sind. Denn für jemand anderen, der wohl kaum in Kontakt mit der Krankheit kommt, hätte eine Impfung keinen Nutzen.

Normalerweise geht es bei Empfehlungen durch die Stiko darum, ob eine Impfung von den Krankenkassen bezahlt wird oder nicht. Wenn jemand eine Impfung haben möchte, die für ihn nicht empfohlen ist, muss er die Kosten selber tragen. Bei den Corona-Impfstoffen ist das aber nicht so, weil der Staat die Kosten übernimmt.

Möglicherweise empfiehlt die Stiko die Impfstoffe von Biontech und Moderna auch bald für 12- bis 15-Jährige. Stiko-Chef Thomas Mertens hat im Interview mit der "Süddeutschen Zeitung" angekündigt, dass die Empfehlungen nochmal überarbeitet werden. Generell gilt: Empfehlungen der Stiko sind nicht in Stein gemeißelt.