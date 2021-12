Stiko-Empfehlung zur Kinderimpfung: Das müssen Sie wissen

Dosierung und Impfabstände bei Kindern

Die EMA hat auch festgelegt, wie die Impfung bei den Kindern ablaufen soll:

ein Drittel der Erwachsenen-Dosis

die zweite Dosis mit drei Wochen Abstand zur ersten

Insgesamt gibt es 4,5 Millionen Kinder in Deutschland in dieser Altersgruppe, für die die EMA-Zulassung schon vorliegt. Der Präsident der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin (DGKJ), Jörg Dötsch, erklärte: "Die unter Zwölfjährigen bekommen nur ein Drittel der Dosis, die Jugendliche erhalten."

So eine kleine Menge lasse sich nicht gut mit einer Spritze aus den herkömmlichen Ampullen aufneh­men. "Für jüngere Kinder ist also eine eigene Darreichungsform nötig, die gut verimpfbar ist", ergänzte er. 2,4 Millionen Dosen davon sind für den Start der Impfkampagne für Deutschland reserviert.

Bisher bekannte Nebenwirkungen mild

Bei der Zulassungsstudie bekamen von rund 2.300 Kindern zwei Drittel den Impfstoff und ein Drittel ein Placebo gespritzt. Dabei wurden Nebenwirkungen, die Impfreaktionen und auch die Wirksamkeit bis zu sechs Monate nach der zweiten Spritze erfasst. Das Ergebnis: Bislang seien keine schweren Nebenwirkungen gemeldet worden. Milde Reaktionen wie Fieber, Schmerzen an der Einstichstelle, Müdigkeit und Kopfschmerzen wurden aber schon berichtet.

Zehn der Kinder, die mit Comirnaty geimpft wurden, entwickelten eine Schwellung der Lymphknoten. Es wurden keine schwerwiegenden Nebenwirkungen wie Herzmuskel- oder Herzbeutelentzündungen gemeldet, die bei anderen Geimpften schon aufgetreten sind. Da das grundsätzlich sehr seltene Nebenwirkungen sind, kann darüber zu diesem Zeitpunkt kein abschließendes Urteil abgegeben werden.

Wirksamkeit in Zulassungsstudie groß

Innerhalb der zwei bis sechs Monate Beobachtungszeit traten in der geimpften Gruppe drei Covid-19-Fälle auf. In der Vergleichsgruppe dagegen erkrankten 16 Teilnehmende an Covid-19. Keines der Kinder entwickelte einen schweren Covid-19-Verlauf. Biontech/Pfizer sagt, die Immunantwort durch den Impfstoff sei sogar noch besser als bei den Jugendlichen und jungen Erwachsenen zwischen 16 und 25 Jahren.

Wo die Kinder ab fünf Jahren schon offiziell geimpft werden

In den USA ist der Kinderimpfstoff schon seit Anfang November zugelassen, bis Anfang Dezember hatten schon rund vier Millionen Kinder über 5 Jahren mindestens ihre erste Dosis erhalten. In Israel werden Kinder seit 22. November geimpft, Anfang Dezember waren das schon über 60.000. Das israelische Gesundheitsministerium erfasst auch Nebenwirkungen und Impfreaktionen. Bislang seien diese nicht auffällig.

Spanien und Portugal haben den Kinderimpfstoff am 7.12. genehmigt. Die Sächsische Impfkommission hat am 1. Dezember ebenfalls die Kinderimpfungen empfohlen, zunächst aber nur für Risikogruppen. Ab 13. Dezember soll es los gehen, wenn der Impfstoff ausgeliefert wird. In Bremen soll es am 14.12. mit den Kinderimpfungen los gehen, per Post sollen Termineinladungen verschickt werden.

Zum Artikel "Wer kann nicht gegen Corona geimpft werden?"

Auch ohne Stiko-Empfehlung ist Impfen rechtlich geklärt

Rechtlich ist es übrigens kein Problem, Kinder gegen Covid-19 zu impfen, die nicht unter die Stiko-Empfehlungen fallen. Es gilt die EMA-Zulassung. Dazu wurde das Infektionsschutzgesetz angepasst. Normalerweise ist bei Haftungsansprüchen und der Kostenübernahme die Stiko-Empfehlung zu Impfungen entscheidend. Im Zuge der Corona-Pandemie übernimmt der Staat bei Impfschäden durch Corona-Impfungen die Behandlungskosten und möglicherweise auch eine Rente (§ 60 Infektionsschutzgesetz).

Wichtig ist aber, dass die Eltern und Kinder über die Risiken der Impfung aufgeklärt werden und dass eine (schriftliche) Einwilligungserklärung vorliegt.