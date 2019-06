Stiche vermeiden und behandeln: Was hilft wirklich gegen Mücken?

Weibliche Stechmücken werden angezogen vom Kohlendioxid aus unserem Atem und den Milch- und Fettsäuren auf unserer Haut. Deswegen hilft es, Mückenabwehrmittel auf die Haut aufzutragen, denn dann riecht die Haut anders.

Mückenabwehr auf der Haut

Der stärkste Wirkstoff gegen Mücken ist Diethyltoluamid, kurz DEET. Er hält nicht nur die Gemeine Stechmücke in unseren Breitengraden ab, sondern auch tropische Insekten. Deswegen sind Sprays mit DEET auch für Auslandsreisen in Gebiete zu empfehlen, in denen Malaria, Dengue-Fieber, Chikungunya-Fieber oder das Zika-Virus auftreten.

Der Nachteil von DEET: Es kann Augen und Schleimhäute reizen. Deswegen ist es wichtig, Augen, Mund und Wunden beim Einsprühen auszusparen.

Ein weiterer Wirkstoff gegen Mücken ist Icaridin - ein ähnlich effektiver Stoff wie DEET, der die Schleimhäute etwas weniger reizt. In Deutschland und Mitteleuropa hält er Stechmücken fern.

Einige Mückenabwehr-Sprays verwenden den natürlichen Wirkstoff Eucalyptus citriodora-Öl oder kurz PMD. Auch ätherische Öle, wie Teebaumöl oder Zitronengrasöl sollen Stechmücken fernhalten. Bei einem Test von Stiftung Warentest schnitten diese Mittel allerdings etwas schlechter ab.

Stiche behandeln

Hat die Mücke zugestochen, hilft kühlen, kühlen, kühlen. Ob mit einem Eisbeutel oder einem kühlenden Gel - Kälte hilft erst einmal gegen den Juckreiz. Entzündete Stiche können mit kühlenden Cremes mit einem Cortison-Anteil behandelt werden.

Wer keine Kälte mag, kann den Stich auch erhitzen. Was früher heiße Münzen oder Löffel getan haben, übernehmen heute spezielle Anti-Stich-Stifte: Ein Wärme-Plättchen im Kopf des Stiftes wird auf den Stich gedrückt und auf 51 Grad Celsius erhitzt. Verbrennungen entstehen so keine. Der Körper fährt die Histamin-Ausschüttung als Reaktion auf den Mückenstich herunter. Am besten wirkt der Stift, wenn er so bald wie möglich nach dem Stich angewendet wird.

Mückenabwehr in Haus und Garten

Mückenlarven entwickeln sich in Pfützen, Teichen und Behältern mit stehendem Wasser. Deswegen: Vogeltränken und Gießkannen regelmäßig ausschütten, Wasser wechseln und Regentonnen abdecken. Spezielle Insektizide vertreiben oder töten Mücken sogar. Sie sind verarbeitet, zum Beispiel in Anti-Mücken-Spiralen für draußen oder in Verdampfern für die Steckdose für Innenräume.

Räucherstäbchen, Duftkerzen und Ultraschallgeräte helfen laut dem Regensburger Mückenforscher Andreas Rose weniger. Der sicherste Schutz für drinnen: Mückengitter an Türen und Fenstern halten die Plagegeister immer noch am besten fern.