Besonders große Sternschnuppen morgen Früh

Wollen Sie im Oktober Sternschnuppen zählen, dann sollten Sie es in der Nacht auf den 11. Oktober versuchen, in den frühen Morgenstunden ab etwa vier Uhr. In dieser Nacht erreicht der Meteorstrom der Tauriden seinen Höhepunkt - den Moment, in dem die meisten Meteore unterwegs sind. Doch bis vier Uhr verdirbt Ihnen der Mond das ganze Vergnügen, der mit fast voller Scheibe nachts am Himmel steht und jede zarte Sternschnuppe überstrahlt.

Morgenstunden für die Tauriden am günstigsten

Bei diesen Sternschnuppen lohnt es sich dafür doppelt, bis zum Morgen zu warten, denn in den Morgenstunden sind sie am besten zu sehen. Die Tauriden - benannt nach Taurus, dem Stier - scheinen nämlich aus dem Sternbild Stier zu kommen. Der Stier geht zwar schon am späten Abend auf, erreicht aber in den Morgenstunden seine höchste Position im Süden. Je höher der Ausstrahlungspunkt der Sternschnuppen steht, desto mehr der Meteore werden Sie auch sehen.